Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря
В Москве завершилась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как гроб с телом заслуженной артистки России выносят из храма Покровского женского монастыря. Это сопровождалось бурными аплодисментами и криками: "Браво!"
Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря. Видео © Life.ru
Семья актрисы держится стойко. Так, её супруг Пётр Чернышёв, сын Майкл с девушкой, дочь Анна и мать вместе со всеми проводили катафалк на Троекуровское кладбище.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", с 2019 года боролась с агрессивной формой рака мозга. Она успела перепробовать все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские врачи разработали препарат, однако, по данным Life.ru, актриса получила его лишь со второго раза. А сегодня, 1 июня, в Москве состоялась церемония прощания с артисткой. Её похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом.
Life.ru