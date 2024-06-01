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Регион
1 июня, 11:31
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Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря

В Москве завершилась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как гроб с телом заслуженной артистки России выносят из храма Покровского женского монастыря. Это сопровождалось бурными аплодисментами и криками: "Браво!"

Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря. Видео © Life.ru

Семья актрисы держится стойко. Так, её супруг Пётр Чернышёв, сын Майкл с девушкой, дочь Анна и мать вместе со всеми проводили катафалк на Троекуровское кладбище.

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Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", с 2019 года боролась с агрессивной формой рака мозга. Она успела перепробовать все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские врачи разработали препарат, однако, по данным Life.ru, актриса получила его лишь со второго раза. А сегодня, 1 июня, в Москве состоялась церемония прощания с артисткой. Её похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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