"Она была подобна солнцу": Песков и Навка простились с Анастасией Заворотнюк в Москве
Песков: Анастасия Заворотнюк была прекрасной женщиной и матерью
Актриса Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк была прекрасной и мужественной женщиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с актрисой, которая проходит в Москве сегодня, 1 июня.
Дмитрий Песков об Анастасии Заворотнюк — прекрасная мать и мужественная женщина. Видео © 360.ru
"Она была прекрасной женщиной, была прекрасной матерью", — приводит 360.ru слова Пескова.
Официальный представитель Кремля добавил, что Заворотнюк была очень мужественной женщиной и долго боролась с болезнью.
Кроме того, на прощальной церемонии присутствовала и супруга Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она подчеркнула, что Заворотнюк обладала невероятной энергией, которой делилась с окружающими, — была подобна солнцу. По словам Навки, артистка всегда дарила людям радость и счастье.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года артистка боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с актрисой, которую посетило множество знаменитостей, в том числе хореограф Илья Авербух, певица Лолита, актёр Геннадий Хазанов и дрессировщик Эдгар Запашный. Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище.