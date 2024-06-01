"Она была подобна солнцу": Песков и Навка простились с Анастасией Заворотнюк в Москве

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк была прекрасной и мужественной женщиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с актрисой, которая проходит в Москве сегодня, 1 июня.

Дмитрий Песков об Анастасии Заворотнюк — прекрасная мать и мужественная женщина. Видео © 360.ru

"Она была прекрасной женщиной, была прекрасной матерью", — приводит 360.ru слова Пескова.

Официальный представитель Кремля добавил, что Заворотнюк была очень мужественной женщиной и долго боролась с болезнью.