"Провожаем в облака": Игорь Угольников трогательно простился с Анастасией Заворотнюк
Режиссёр Угольников: Анастасия Заворотнюк обладала широким актёрским даром
Режиссёр Игорь Угольников вспомнил о совместной работе с Анастасией Заворотнюк в сериале "Каспий 24", где актриса исполнила главную роль. По его словам, артистка обладала широким диапазоном — и ей были подвластны любые роли.
Игорь Угольников вспомнил о главной роли Анастасии Заворотнюк в сериале "Каспий 24". Видео © Life.ru
Угольников назвал звезду "Моей прекрасной няни" светлым и удивительным человеком. Он отметил, актрису любят абсолютно заслуженно в каждой российской семье.
"Для неё написали песню "Паришь в облаках". Вот сейчас мы её в облака и провожаем", — подчеркнул режиссёр на церемонии прощания с артисткой в Покровском монастыре.
Проститься с Анастасией Заворотнюк сегодня, 1 июня, пришли десятки поклонников и знаменитостей. В их числе — хореограф Илья Авербух, певица Лолита, актёр Геннадий Хазанов и дрессировщик Эдгар Запашный. Также церемонию посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года артистка боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Life.ru