"Провожаем в облака": Игорь Угольников трогательно простился с Анастасией Заворотнюк

Режиссёр Игорь Угольников вспомнил о совместной работе с Анастасией Заворотнюк в сериале "Каспий 24", где актриса исполнила главную роль. По его словам, артистка обладала широким диапазоном — и ей были подвластны любые роли.

Игорь Угольников вспомнил о главной роли Анастасии Заворотнюк в сериале "Каспий 24". Видео © Life.ru

Угольников назвал звезду "Моей прекрасной няни" светлым и удивительным человеком. Он отметил, актрису любят абсолютно заслуженно в каждой российской семье.