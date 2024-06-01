"Её вера в хорошее — всегда с нами": Навка рассказала, какой поклонники запомнят Заворотнюк
Навка: Заворотнюк никогда не унывала и в самые тяжёлые моменты верила в лучшее
Актриса Анастасия Заворотнюк никогда не унывала и даже в самые тяжёлые моменты верила в лучшее. Об этом заявила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая в субботу, 1 июня, пришла проститься с умершей артисткой.
Навка заявила, что Заворотнюк никогда не унывала и в самые тяжёлые моменты верила в лучшее. Видео © Life.ru
"[Заворотнюк] всегда была очень спокойна. Никто не унывал, и вот это её неуныние и вера только в хорошее, светлое — всегда с нами", — отметила Навка в беседе с журналистами, говоря о том, какой Заворотнюк запомнят поклонники.
Как сообщал Life.ru, о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года артистка боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться. 1 июня в Москве проходит церемония прощания с актрисой, которую посетило множество знаменитостей. Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище.
Life.ru