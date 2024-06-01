"Её вера в хорошее — всегда с нами": Навка рассказала, какой поклонники запомнят Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк никогда не унывала и даже в самые тяжёлые моменты верила в лучшее. Об этом заявила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая в субботу, 1 июня, пришла проститься с умершей артисткой.

Навка заявила, что Заворотнюк никогда не унывала и в самые тяжёлые моменты верила в лучшее. Видео © Life.ru

"[Заворотнюк] всегда была очень спокойна. Никто не унывал, и вот это её неуныние и вера только в хорошее, светлое — всегда с нами", — отметила Навка в беседе с журналистами, говоря о том, какой Заворотнюк запомнят поклонники.