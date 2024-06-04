Мама теперь на небесах: Пятилетняя Мила пришла на могилу Заворотнюк через день после похорон

Вместе с отцом Петром Чернышёвым самый маленький член семьи — пятилетняя Мила — оказалась в "городе мёртвых", чтобы посмотреть, где теперь "спит" мама. Через день после похорон, 3 июня, было решено рассказать младшей дочери Заворотнюк, что на самом деле произошло с её мамой, почему она не вернётся домой и где теперь можно её навещать.

В этот трогательный и несомненно тяжёлый момент собралась вся семья "прекрасной няни": супруг Пётр Чернышёв, бабушка Валентина Борисовна, старшая дочь Анна с мужем и младшенькая Мила. Как пишут в Сети, пятилетняя девочка, по-видимому, не совсем ещё осознала происходящее. Однако она принимала во всём участие и даже помогала накрыть поминальный стол.

Старшая дочь Заворотнюк поделилась архивными видео в социальных сетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

А недавно Анна Заворотнюк, старшая дочь, поделилась в социальных сетях архивными кадрами с умершей матерью и маленькой на тот момент ещё сестрёнкой. Девушка признаётся, что невыносимо трудно смотреть на лицо любимого человека, которого больше нет, но Анна уверена, что это сделает её сильнее. "Моя самая прекрасная мама", — подписывает видео дочь Заворотнюк и ставит сердечко в знак бесконечной любви.

Анастасия Заворотнюк с младшей дочерью Милой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Напомним, что именно после рождения младшей дочери у Анастасии Заворотнюк выявили онкологию. На протяжении пяти лет актриса боролась с раком, проходила лечение не только на родине, но и в Германии. Однако чуда не случилось — и 30 мая 2024 года Заворотнюк скончалась. Прощание со звездой устроили на Троекуровском кладбище в Москве 1 июня. Анастасии было 53 года. У неё осталось трое детей — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.