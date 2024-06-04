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Регион
4 июня, 06:48

Блиновские хотят продать квартиру в элитном московском ЖК за 69 млн рублей

Блогер Елена Блиновская и её муж Алексей в экстренном порядке продают квартиру в столичном ЖК премиум-класса. Ещё одно жильё они пытаются сдать в аренду за 250 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет SHOT.

Члены семьи "королевы марафонов" обладают правами на две квартиры в элитном ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу в Москве. Одну из них Блиновские собираются продать. Это трёшка площадью 88,6 квадрата на втором этаже (она на первых четырёх фотографиях). Документы на неё принадлежат Алексею Блиновскому. Внутри — объединённая с кухней гостиная, два больших гардеробных помещения, две ванные комнаты и мебель от известных брендов. За всё это изящество Блиновские хотят 69 миллионов рублей. Сейчас её продолжают активно просматривать потенциальные новые жильцы.

  • Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
  • Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT
    Вторая квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT

Квартира Блиновских в элитном ЖК "Донской Олимп". Фото © Telegram / SHOT

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Переходим ко второму лоту. Далеко ходить не надо, поскольку квартирка площадью 120 квадратов (она на следующих пяти фотографиях) располагается на том же этаже по соседству. Её Блиновские собираются сдать в аренду. Примечательно, что владельцами второй трёшки по документам являются двое несовершеннолетних сыновей блогерши — Мирон и Всеволод — и её отец. Тем, кто захочет насладиться всей атмосферой, которую могут предложить эти просторные и светлые хоромы, придётся платить за это 250 тысяч в месяц. Бонусом остаётся дорогая мебель, которую Блиновская не будет вывозить из квартиры.

По данным SHOT, арест на жильё, которое фигурировало в деле Блиновской, до сих пор не снят.

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Напомним, что проблемы у Елены Блиновской начались в апреле 2023 года, когда её обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег. Суд принял решение отправить блогершу под домашний арест, условия которого она регулярно нарушала, за что и была переведена в СИЗО. В конце мая 2024 года ей удалось выплатить часть долга, но из-за пеней и неустоек он продолжает расти. В суде ей продлили арест до 26 июля. Тогда "королева марафонов" сделала новый ход и подала заявление с просьбой признать её банкротом.

Обложка ©

ТАСС / Сандурская Софья

Владимир Озеров
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