Блиновские хотят продать квартиру в элитном московском ЖК за 69 млн рублей

Блогер Елена Блиновская и её муж Алексей в экстренном порядке продают квартиру в столичном ЖК премиум-класса. Ещё одно жильё они пытаются сдать в аренду за 250 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет SHOT.

Члены семьи "королевы марафонов" обладают правами на две квартиры в элитном ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу в Москве. Одну из них Блиновские собираются продать. Это трёшка площадью 88,6 квадрата на втором этаже (она на первых четырёх фотографиях). Документы на неё принадлежат Алексею Блиновскому. Внутри — объединённая с кухней гостиная, два больших гардеробных помещения, две ванные комнаты и мебель от известных брендов. За всё это изящество Блиновские хотят 69 миллионов рублей. Сейчас её продолжают активно просматривать потенциальные новые жильцы.



















Переходим ко второму лоту. Далеко ходить не надо, поскольку квартирка площадью 120 квадратов (она на следующих пяти фотографиях) располагается на том же этаже по соседству. Её Блиновские собираются сдать в аренду. Примечательно, что владельцами второй трёшки по документам являются двое несовершеннолетних сыновей блогерши — Мирон и Всеволод — и её отец. Тем, кто захочет насладиться всей атмосферой, которую могут предложить эти просторные и светлые хоромы, придётся платить за это 250 тысяч в месяц. Бонусом остаётся дорогая мебель, которую Блиновская не будет вывозить из квартиры.