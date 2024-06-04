Сын Вячеслава Зайцева попал в реанимацию в Москве, он нуждается в переливании крови

Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали в реанимационное отделение в Москве. Егор Зайцев находится в тяжёлом состоянии и нуждается в срочном переливании крови, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, самочувствие Зайцева стало ухудшаться из-за анемии в тяжёлой форме и борьбы с онкологическим заболеванием. Сейчас за 64-летним пациентом наблюдают врачи, прогнозов пока нет.