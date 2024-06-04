Сын Вячеслава Зайцева попал в реанимацию в Москве, он нуждается в переливании крови
Mash: Сына модельера Зайцева госпитализировали в реанимацию в Москве
Егор Зайцев. Обложка © VK / Йегор Зайцев
Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали в реанимационное отделение в Москве. Егор Зайцев находится в тяжёлом состоянии и нуждается в срочном переливании крови, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, самочувствие Зайцева стало ухудшаться из-за анемии в тяжёлой форме и борьбы с онкологическим заболеванием. Сейчас за 64-летним пациентом наблюдают врачи, прогнозов пока нет.
Напомним, что Зайцев-младший был госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных больниц ещё в феврале. Тогда он сетовал на высокую температуру, чувство слабости, кашель и боли в груди. Врачи провели ему противовирусную терапию. Тогда сыну знаменитого модельера поставили ещё один диагноз — тяжёлая анемия, из-за которой потребовалось провести переливание крови. Тогда же у него обнаружились раковые опухоли в толстой кишке, печени и лёгких. 20 марта стало известно о повторной госпитализации Егора, ему вновь потребовалось переливание крови.