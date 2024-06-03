Народный артист РФ Юрий Ицков госпитализирован на гастролях в Омске 3 июня, 09:46 Юрий Ицков. Обложка © Театр на Васильевском

Народный артист России Юрий Ицков экстренно был доставлен в больницу в Омске во время гастролей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе санкт-петербургского Театра на Васильевском, в составе труппы которого гастролировал артист.

"В ночь с 30 на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остаётся под наблюдением врачей, но состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает", — уточняется в заявлении.

Ицков должен был выйти на сцену в роли Василия Бессемёнова в спектакле "Мещане" по пьесе Максима Горького. Сейчас постановку заменили на другую, пообещав жителям Омска вновь привезти спектакль, когда актёр полностью поправится. Детали диагноза Ицкова не уточняются.

Ранее сообщалось, что последний сериал, в котором сыграла актриса Анастасия Заворотнюк, не выйдет в свет. Речь идёт о проекте "Приставы", который снимался в 2017 году. Его должны были выпустить в 2022-м, однако сериал до сих пор имеет статус "в производстве".

Авторы Татьяна Миссуми