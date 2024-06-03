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Народный артист РФ Юрий Ицков госпитализирован на гастролях в Омске

3 июня, 09:46
Юрий Ицков. Обложка © Театр на Васильевском

Юрий Ицков. Обложка © Театр на Васильевском

Народный артист России Юрий Ицков экстренно был доставлен в больницу в Омске во время гастролей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе санкт-петербургского Театра на Васильевском, в составе труппы которого гастролировал артист.

"В ночь с 30 на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остаётся под наблюдением врачей, но состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает", — уточняется в заявлении.

Ицков должен был выйти на сцену в роли Василия Бессемёнова в спектакле "Мещане" по пьесе Максима Горького. Сейчас постановку заменили на другую, пообещав жителям Омска вновь привезти спектакль, когда актёр полностью поправится. Детали диагноза Ицкова не уточняются.

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Ранее сообщалось, что последний сериал, в котором сыграла актриса Анастасия Заворотнюк, не выйдет в свет. Речь идёт о проекте "Приставы", который снимался в 2017 году. Его должны были выпустить в 2022-м, однако сериал до сих пор имеет статус "в производстве".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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