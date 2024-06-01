В Москве найдено тело актёра из сериала "Тихий дон" Дмитрия Липинского

Тело актёра театра и кино Дмитрия Липинского найдено в его квартире в поселении Московском в Новой Москве. Об этом сообщает 360.ru . Ранее артист не вышел на работу, и мать, не сумев до него дозвониться, решила обратиться в экстренные службы.

Актёр родился в столице 29 апреля 1990 года. После окончания ГИТИСа в 2013 году поступил на службу в Студию театрального искусства, которую основал его педагог Сергей Женовач. Известность пришла к Липнинскому после выхода на экраны биографического сериала "Пётр Лещенко. Всё, что было..." — где он сыграл Андрея Кожемякина. Также он запомнился по работе в сериале "Тихий дон". Среди его театральных ролей — "Записки покойника", "Мальчики", "Три года", "Записные книжки", "Мастер и Маргарита", "Три сестры", "Один день в Макондо".