В Москве найдено тело актёра из сериала "Тихий дон" Дмитрия Липинского
В Новой Москве найден мёртвым 34-летний актёр Дмитрий Липинский
Актёр Дмитрий Липинский. Обложка © Кадр из сериала "Пётр Лещенко. Всё, что было..." / kino-teatr.ru
Тело актёра театра и кино Дмитрия Липинского найдено в его квартире в поселении Московском в Новой Москве. Об этом сообщает 360.ru. Ранее артист не вышел на работу, и мать, не сумев до него дозвониться, решила обратиться в экстренные службы.
"Спасатели вскрыли московскую квартиру актёра Дмитрия Липинского после приезда полиции. В помещении обнаружили тело мужчины", — сообщил источник издания.
Актёр родился в столице 29 апреля 1990 года. После окончания ГИТИСа в 2013 году поступил на службу в Студию театрального искусства, которую основал его педагог Сергей Женовач. Известность пришла к Липнинскому после выхода на экраны биографического сериала "Пётр Лещенко. Всё, что было..." — где он сыграл Андрея Кожемякина. Также он запомнился по работе в сериале "Тихий дон". Среди его театральных ролей — "Записки покойника", "Мальчики", "Три года", "Записные книжки", "Мастер и Маргарита", "Три сестры", "Один день в Макондо".
А 30 мая стало известно, что умерла Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга. Глиобластома, диагностированная у актрисы, является одной из самых агрессивных форм этого заболевания. Страшный недуг у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка за пять лет перепробовала разные способы лечения. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью Анастасия похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться.