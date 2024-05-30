Марат Башаров посвятит памяти Заворотнюк спектакль
Марат Башаров назвал Заворотнюк искренней и зажигающей девушкой
Марат Башаров и Анастасия Заворотнюк. Фото © ИТАР-ТАСС / Олег Наумов
Актёр Марат Башаров выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк, вместе с которой он вёл популярное шоу "Ледниковый период". Башаров подчеркнул, что коллеги запомнят Анастасию доброй, искренней и зажигающей девушкой.
"Трагическую новость о смерти Насти Заворотнюк я получил во время гастролей нашей труппы по Сибири и Уралу со спектаклем "Жениться вам надо, барин!", который она очень любила. Мы запомним Настю искренней, доброй, зажигающей девушкой", — цитирует Башарова РИА "Новости". — "Это общая для нас потеря — друга, коллеги, человека".
Актёр также подчеркнул, что грядущий спектакль в Новоуральске труппа посвятит памяти Насти.
Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм этого заболевания. Страшный недуг у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка боролась с раком пять лет, перепробовав разные способы лечения. Как рассказал Life.ru продюсер Сергей Дворцов, перед смертью "прекрасная няня" похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и уже не могла двигаться.
Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, а прощание с актрисой состоится в Покровском монастыре.