Марат Башаров посвятит памяти Заворотнюк спектакль

Актёр Марат Башаров выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк, вместе с которой он вёл популярное шоу "Ледниковый период". Башаров подчеркнул, что коллеги запомнят Анастасию доброй, искренней и зажигающей девушкой.

"Трагическую новость о смерти Насти Заворотнюк я получил во время гастролей нашей труппы по Сибири и Уралу со спектаклем "Жениться вам надо, барин!", который она очень любила. Мы запомним Настю искренней, доброй, зажигающей девушкой", — цитирует Башарова РИА "Новости". — "Это общая для нас потеря — друга, коллеги, человека".