Золотые горы няни Вики: Сколько претендентов и кому достанется наследство Заворотнюк

Известная актриса Анастасия Заворотнюк была весьма популярной. На её счету не только роль "няни Вики", но и множество других высокооплачиваемых проектов. За успешную карьеру артистке удалось заработать огромное количество денег и купить много имущества. Не исключено, что за него между родственниками может развязаться нешуточная борьба.

Какое имущество оставила Заворотнюк и кто получил наследство ещё до её смерти?

Российская звезда Анастасия Заворотнюк оставила после себя гигантский особняк, машины и квартиры. Фото © Telegram / SHOT

После смерти Анастасия Заворотнюк оставила довольно много объектов недвижимости, автомобилей и других предметов роскоши. Артистке, предположительно, принадлежал огромный особняк в Новомосковском районе Москвы. Площадь поместья, как пишут в Сети, целых 700 квадратных метров. Однако в раздел имущества он, скорее всего, не попадёт. Дело в том, что документы на дом женщина переформила ещё в 2021 году. Новыми владельцами стали старшие дети артистки — Майкл и Анна. Получается, они первыми получили наследство от матери ещё до её смерти. Особняк Заворотнюк — не просто красивое, но и очень дорогостоящее имущество, оставленное детям. Предположительно, такое поместье стоит 160 миллионов рублей.

Также у российской звезды было несколько автомобилей премиум-класса. Ей, предположительно, принадлежали два Mercedes-Benz S 350, Mercedes-Benz M-класса, Porsche Panamera и Audi Q-7. Однако они тоже по наследству делиться не будут. Эти машины артистка регистрировала на свою маму. Суммарная стоимость автопарка может составлять более 50 миллионов рублей. То есть Валентина Заворотнюк стала третьим родственником, который получил наследство ещё до смерти Анастасии.

Но члены семьи, скорее всего, поборются за другое наследство российской звезды — несколько квартир в Москве. После себя она оставила, предположительно, две дорогостоящие квартиры. Одни апартаменты находятся на улице Мытной. Их цена составляет, как пишут в Сети, 58 миллионов рублей.

Вторая квартира расположена в элитном жилом комплексе на улице Улофа Пальме. Цены на жильё в этом ЖК довольно высокие. Стоимость помещения, площадь которого 200 квадратов, варьируется от 80 до 200 миллионов рублей. Примерно такого размера и апартаменты артистки.

Кто может претендовать на наследство Заворотнюк

Есть всего пять претендентов на наследство Заворотнюк среди родственников. Фото © VK / Анастасия Заворотнюк

Если российская звезда Анастасия Заворотнюк оставила завещание, то имущество поделят согласно ему. Сложнее разделить наследство в том случае, если такой документ артисткой не составлялся.

Претендовать на недвижимость Анастасии Заворотнюк могут близкие родственники первой линии. Их всего пять — супруг-вдовец Пётр Чернышёв, мама Валентина Борисовна, младшая дочь Мила Чернышёва, старшие дети Анна и Майкл.

Как будет делиться наследство Анастасии Заворотнюк, если завещания нет

По какому принципу поделят наследство Анастасии Заворотнюк? Всё зависит от того, как имущество было куплено. Фото © VK / Анастасия Заворотнюк

Если завещания Анастасия Заворотнюк не оставила, то есть всего два варианта развития событий.

Любые ценные предметы, которые были приобретены во время брака с Петром Чернышёвым, поделят в следующих пропорциях: 50% от имущества жены получит супруг, другие 50% — так называемые наследники первой очереди. То есть материальные блага достанутся матери Валентине Заворотнюк, дочерям Миле, Анне и сыну Майклу.

Ценные предметы и имущество, которое Заворотнюк купила до брака, достанутся всем наследникам в равных частях. То есть если на наследство претендуют мать, две дочки, сын и муж, то они получат доли по 20%.

Пока непонятно, было ли завещание у Заворотнюк, но если нет, то, скорее всего, делить будут по принципу "нажито до и после брака". В этом случае всё, что было куплено Заворотнюк вместе с фигуристом Чернышёвым, поделится пополам: равная часть остаётся у вдовца, а вторая равная часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. А вот имущество, которое Анастасия Заворотнюк приобрела до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками.