"Смотреть противно": 51-летняя Повереннова похвасталась фигурой, но нарвалась на хейт

Как часто сталкиваются с критикой знаменитости? Практически каждый раз, как только осмеливаются показать на фото что-то большее, чем лицо, хотя и тут можно поспорить. На данный момент под шквал негатива угодила знаменитость из сериала "Бригада". Дарья Повереннова, перешагнувшая уже порог в 50 лет, осмелилась блеснуть на фото фигурой в купальнике. Актриса, как сама рассказывала, бросила курить, правильно питается и считает, что в свой 51 год выглядит замечательно: ведь при росте 170 сантиметров весит какие-то 50 килограммов.

Однако пользователи Сети не оценили такой смелый шаг Поверенновой и красоты не разглядели. Начали писать, что актриса слишком худая, глупая и похвастаться нечем больше, кроме как голыми ногами и купальником.

51-летняя Дарья Повереннова в купальнике заставила ополчиться на себя комментаторов в Сети. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dpoverennova

Другие пользователи и вовсе начали указывать на распущенность звезды сериала "Бригада" и пытались пристыдить Дарью за слишком откровенные фото: "С ума сходят звёзды, даже противно смотреть", "Зачем вам в таком возрасте на всю страну себя транслировать?", "Красивая, конечно, но зачем такое видеть другим мужчинам? Оставьте всё своему супругу".

Однако сама актриса от негативных комментариев в ответ воздержалась. Как рассказывала сама Повереннова, она много сил и времени потратила, чтобы выглядеть стройной, поэтому сейчас довольна собой. На диетах не сидит, ест небольшими порциями и только при физическом голоде.