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5 июня, 09:40

Уверенная победа: Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве

Бузова одержала победу в женском шоу-забеге на Никольской улице в Москве

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова одержала победу во втором женском шоу-забеге, который прошёл в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики. Артистка заняла первое место, разгромив соперников, с результатом 22,31 секунды.

Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Следом за ней расположились блогеры и бывшие супруги футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева — их результат составил 22,57 и 22,67 секунды соответственно. Девушки преодолели дистанцию прогулочным шагом, стараясь пересечь финишную черту вместе.

А во втором мужском забеге наивысший класс показал финалист шоу "Голос. Дети" Akmal' (9,09). Вторую строчку занял певец Toni (9,88). А на третьем месте расположился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с результатом 28,64 секунды, который ранее принимал участие и в первом мужском шоу-забеге (там он тоже получил бронзу). В этот раз, кстати, телеведущий использовал технику спортивной ходьбы.

Напомним, что состязания проходят в центре Москвы, на Никольской улице, в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.

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А совсем недавно Бузова едва не попала в скандал после выступления на концерте в Уфе. 1 июня, в День защиты детей, артистка вышла на сцену в весьма экстравагантном наряде, чем вызвала недовольство у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Однако уже после этого певица поделилась кадрами со съёмок нового телешоу, где вместе с мужчинами в форме тушит пожар.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Николь Вербер
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