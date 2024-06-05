Уверенная победа: Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова одержала победу во втором женском шоу-забеге, который прошёл в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики. Артистка заняла первое место, разгромив соперников, с результатом 22,31 секунды.

Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Следом за ней расположились блогеры и бывшие супруги футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева — их результат составил 22,57 и 22,67 секунды соответственно. Девушки преодолели дистанцию прогулочным шагом, стараясь пересечь финишную черту вместе.

А во втором мужском забеге наивысший класс показал финалист шоу "Голос. Дети" Akmal' (9,09). Вторую строчку занял певец Toni (9,88). А на третьем месте расположился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с результатом 28,64 секунды, который ранее принимал участие и в первом мужском шоу-забеге (там он тоже получил бронзу). В этот раз, кстати, телеведущий использовал технику спортивной ходьбы.