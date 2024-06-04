"Мой пожар не потушить": Бузова встретилась с мужчинами в форме и рассказала, как назовёт сына МЧС показало видео с Бузовой, где она тушит пожар на съёмках нового телешоу 4 июня, 14:21 Ольга Бузова учится тушить пожар. Видео © Telegram / МЧС России

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что назовёт своего сына Алексеем, дело осталось лишь за тем, чтобы найти будущего папу. Неожиданными признаниями блогерша поделилась во время съёмок второго сезона проекта "Ольга Вузова", которые проходили в институте в Нижнем Новгороде.

Ольга Бузова учится тушить пожар. Видео © Telegram / МЧС России

В одном из эпизодов съёмочного процесса звезда экрана начала учиться у спасателей тушить пожар. На публикуемых кадрах она берёт огнетушитель и показывает, как им пользоваться. Тут же Бузова успевает шутить с сотрудниками МЧС, а в конце жмёт им руку в знак признательности и благодарности.

"Я потушила пожар, но мой пожар внутри никто не потушит!" — добавила ведущая по окончании съёмок.

Ранее Life.ru рассказывал, что в шоу "Сокровища императора" произошло невозможное — воссоединилась пара Бузовой и Давы. По крайней мере, так считают зрители, увидевшие горячий поцелуй парочки во время титров. Бузова встречалась с блогером с 2019-го по 2021 год. Певица при расставании обвинила мужчину в рукоприкладстве, но тот всё отрицал и объяснил разрыв несовместимостью характеров.

Авторы Татьяна Миссуми