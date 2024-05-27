Горячо и с языком поцеловала при всех: Психолог объяснил, чем опасна тяга Бузовой к бывшим

Вчера вечером весь Интернет взорвала сенсационная новость — Ольга Бузова прямо при всех решилась после душещипательной речи доказать свои намерения на деле. "Подойди ко мне, пожалуйста". И совершенно неожиданно для всех Бузова целует Давида (более известного под псевдонимом DAVA) горячо, с языком и без стеснения.

Бузова поцеловала Даву в прямом эфире на шоу "Сокровища императора". Видео © Rutube / "Сокровища императора"

Тут же тысячи мнений наполнили комментарии последнего выпуска шоу "Сокровища императора": кто-то радовался за возлюбленных и поздравлял их с долгожданным воссоединением, а другие, наоборот, отнеслись к событию со скепсисом. Дело в том, что Дава — бывший молодой человек Ольги Бузовой.

Напомним, что пара начала встречаться в 2019 году, а первый звоночек к расставанию случился 21 января 2021 года — тогда на тот момент ещё официальный возлюбленный и вторая половинка Оли сильно опоздал и приехал на её день рождения одним из последних. А уже на следующий день, 22 января, Бузова заявила о расставании.

Ольга Бузова и Дава, когда они ещё были парой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Но тут получается, что чувства не угасли и молодые люди готовы вновь попробовать построить свою любовь? Но нормально ли это — так сильно быть зависимой от своих бывших парней и продолжать к ним что-то испытывать даже спустя годы после расставания и плохое к себе обращение? Life.ru специально поговорил с психологом и сексологом Евгенией Александровой и попытался разобраться, радоваться нам воссоединению Бузовой и Давы или нет.

Со слов эксперта, тяга к бывшим — это индикатор глубоких внутренних проблем, требующих осознания и проработки. "Во-первых, это свидетельствует о том, что у человека есть незавершённые эмоциональные процессы. Есть ощущения, что утраченные чувства можно вернуть, а неразрешённые конфликты решатся сами по себе благодаря времени, пока пара была не вместе", — поясняет психолог. И продолжает, говоря, что всё это создаёт иллюзию, что ситуация под вашим контролем, но на самом деле она уже давно вышла из-под вашего влияния. Во-вторых, тяга к бывшим может указывать на низкую самооценку и зависимость от признания другого человека.

Когда мы чувствуем себя недостаточно ценными и достойными любви, мы стремимся к тем, кто когда-то признавал нашу ценность, даже если отношения с ними были несчастными или даже абьюзивными. Это проявление страха перед одиночеством и неуверенности в собственной способности построить новые, здоровые отношения. Евгения Александрова Психолог-сексолог

"Третий аспект — страх перемен", — поясняет Life.ru психолог, анализируя произошедшее между Бузовой и Давой, и продолжает, говоря, что прошлое, каким бы оно ни было, кажется безопасным и знакомым, в то время как будущее — непредсказуемо и пугающе.

Почему Бузова так одержима своими бывшими: ответ психолога раскроет всю правду о душевном состоянии Ольги. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Возвращение к бывшему партнёру представляется комфортным выходом, способным уберечь от неизвестности и риска. Кроме того, тяга к экс-партнёрам может быть симптомом эмоциональной зависимости. Это состояние, при котором человек не способен чувствовать себя полноценным без присутствия другого, даже если отношения с этим человеком были мучительными.

Если говорить про Ольгу Бузову, то её тяга к бывшим проявляется не только в отношении Давы. Вспомните, сколько раз она колко говорила о своём бывшем муже. Евгения Александрова Психолог-сексолог