"Назначили КТ": Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у пятилетней дочери начались проблемы со здоровьем. В соцсетях знаменитость написала, что у девочки заподозрили синусит.

Дочь Леры Кудрявцевой на КТ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

"У Машули постоянно забит нос. Назначили КТ, чтобы исключить синусит. Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой", — рассказала она, выложив фото дочери из больницы.