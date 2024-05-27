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Регион
27 мая, 12:03

"Назначили КТ": Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу

Лера Кудрявцева заявила, что у пятилетней дочери возникли проблемы со здоровьем

Лера Кудрявцева с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Лера Кудрявцева с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у пятилетней дочери начались проблемы со здоровьем. В соцсетях знаменитость написала, что у девочки заподозрили синусит.

Дочь Леры Кудрявцевой на КТ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Дочь Леры Кудрявцевой на КТ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

"У Машули постоянно забит нос. Назначили КТ, чтобы исключить синусит. Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой", — рассказала она, выложив фото дочери из больницы.

Напомним, Кудрявцева родила Марию в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В январе телеведущая заявила, что бросает спортсмена после 10 лет в браке.

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Зима была для Кудрявцевой довольно тяжёлой. В феврале она сообщила о тяжёлой травме ноги, которую получила во время репетиции. Телеведущая порвала переднюю крестообразную связку в суставе правого колена и сломала латеральный мыщелок правой большеберцовой кости. Тогда Кудрявцева поразилась тому, что ей так сильно не везёт, словно она чем-то разгневала Бога. Также она показала видео со злополучной подготовкой танцевального номера, во время которого всё приключилось, и поделилась фото из госпиталя Минобороны РФ, где её лечили.

Никита Осипов
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