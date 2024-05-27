"Назначили КТ": Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу
Лера Кудрявцева заявила, что у пятилетней дочери возникли проблемы со здоровьем
Лера Кудрявцева с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у пятилетней дочери начались проблемы со здоровьем. В соцсетях знаменитость написала, что у девочки заподозрили синусит.
Дочь Леры Кудрявцевой на КТ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
"У Машули постоянно забит нос. Назначили КТ, чтобы исключить синусит. Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой", — рассказала она, выложив фото дочери из больницы.
Напомним, Кудрявцева родила Марию в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В январе телеведущая заявила, что бросает спортсмена после 10 лет в браке.
Зима была для Кудрявцевой довольно тяжёлой. В феврале она сообщила о тяжёлой травме ноги, которую получила во время репетиции. Телеведущая порвала переднюю крестообразную связку в суставе правого колена и сломала латеральный мыщелок правой большеберцовой кости. Тогда Кудрявцева поразилась тому, что ей так сильно не везёт, словно она чем-то разгневала Бога. Также она показала видео со злополучной подготовкой танцевального номера, во время которого всё приключилось, и поделилась фото из госпиталя Минобороны РФ, где её лечили.