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Регион
21 мая, 11:28

"Не страдайте фигнёй": Лера Кудрявцева взбесилась из-за слухов о смене гражданства

Ведущая Кудрявцева опровергла слухи о подаче документов на гражданство Румынии

Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи, что она якобы подала документы на получение гражданства Румынии. Об этом сообщает Super.

В Сети ранее всплыла информация, что телеведущая якобы хочет стать гражданкой Румынии. Недавно Кудрявцева уезжала из России на четыре дня — об этом она сама рассказывала в своих соцсетях.

"Это не новости, а сплетни", — пояснила телеведущая, призвав людей перестать "страдать фигнёй".

Кудрявцева поделилась фото из госпиталя Минобороны, где ей лечили сломанную ногу
Кудрявцева поделилась фото из госпиталя Минобороны, где ей лечили сломанную ногу

А ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой России. Свою карьеру она начинала на Украине, будучи уроженкой Одессы. Однако широко стала известна после работы в нашей стране.

Дарья Нарыкова
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