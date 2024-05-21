"Не страдайте фигнёй": Лера Кудрявцева взбесилась из-за слухов о смене гражданства

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи, что она якобы подала документы на получение гражданства Румынии. Об этом сообщает Super.

В Сети ранее всплыла информация, что телеведущая якобы хочет стать гражданкой Румынии. Недавно Кудрявцева уезжала из России на четыре дня — об этом она сама рассказывала в своих соцсетях.

"Это не новости, а сплетни", — пояснила телеведущая, призвав людей перестать "страдать фигнёй".