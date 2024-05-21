"Не страдайте фигнёй": Лера Кудрявцева взбесилась из-за слухов о смене гражданства
Ведущая Кудрявцева опровергла слухи о подаче документов на гражданство Румынии
Телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи, что она якобы подала документы на получение гражданства Румынии. Об этом сообщает Super.
В Сети ранее всплыла информация, что телеведущая якобы хочет стать гражданкой Румынии. Недавно Кудрявцева уезжала из России на четыре дня — об этом она сама рассказывала в своих соцсетях.
"Это не новости, а сплетни", — пояснила телеведущая, призвав людей перестать "страдать фигнёй".
А ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой России. Свою карьеру она начинала на Украине, будучи уроженкой Одессы. Однако широко стала известна после работы в нашей стране.