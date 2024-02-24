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24 февраля, 09:02

Кудрявцева поделилась фото из госпиталя Минобороны, где ей лечили сломанную ногу

Лере Кудрявцевой провели операцию на ноге в госпитале Минобороны РФ

Лера Кудрявцева в госпитале Министерства обороны РФ. Обложка © t.me / Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева в госпитале Министерства обороны РФ. Обложка © t.me / Лера Кудрявцева

Российской телеведущей и актрисе Лере Кудрявцевой провели операцию на травмированной ноге в госпитале Министерства обороны РФ. Об этом она рассказала подписчикам в своём телеграм-канале.

"Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию", написала звезда в посте от 23 февраля.

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Напомним, 14 февраля актриса рассказала о тяжёлой травме ноги, которую она получила во время репетиции. Как оказалось, она порвала переднюю крестообразную связку в суставе правого колена и сломала латеральный мыщелок правой большеберцовой кости. Телеведущая поразилась тому, что ей так сильно не везёт, словно она чем-то разгневала Бога. Также Кудрявцева показала и видео со злополучной подготовкой танцевального номера, во время которого всё приключилось.

Юрий Лысенко
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