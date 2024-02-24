Кудрявцева поделилась фото из госпиталя Минобороны, где ей лечили сломанную ногу

Российской телеведущей и актрисе Лере Кудрявцевой провели операцию на травмированной ноге в госпитале Министерства обороны РФ. Об этом она рассказала подписчикам в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 февраля актриса рассказала о тяжёлой травме ноги, которую она получила во время репетиции. Как оказалось, она порвала переднюю крестообразную связку в суставе правого колена и сломала латеральный мыщелок правой большеберцовой кости. Телеведущая поразилась тому, что ей так сильно не везёт, словно она чем-то разгневала Бога. Также Кудрявцева показала и видео со злополучной подготовкой танцевального номера, во время которого всё приключилось.