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Регион
27 мая, 11:48

Янковский и Кологривый исполнят главные роли в российской версии популярного сериала

The Girl: Янковский и Кологривый сыграют в адаптации "Сверхъестественного"

Иван Янковский и Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Виноградов

Иван Янковский и Никита Кологривый. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Виноградов

Отечественные адаптации популярных зарубежных сериалов, видимо, не ограничатся только турецким "Постучись в мою дверь". По слухам, та же участь ожидает американский проект "Сверхъестественное" и возможные актёры на роли Дина и Сэма Винчестера уже известны.

Как пишет The Girl, на них рассматривают Ивана Янковского и Никиту Кологривого, известных в том числе по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". С чем связан такой выбор, не уточняется.

К слову, оба актёра также работают в других проектах. У Янковского ожидается премьера фильма "Икария" и сериала "Преступление и наказание", где у него главная роль. А Кологривого зрители увидят в картинах "Кореша" и "Любовь зла".

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Напомним, в феврале свет увидела другая российская адаптация зарубежного сериала "Постучись в мою дверь в Москве", снятая по лекалам популярного турецкого проекта. Роль Серкана Болата исполнил Никита Волков, известный по сериалу "Трудные подростки". К слову, он признавался, что не смотрел оригинал. Эду сыграла Лиана Гриба, которая ранее снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". У сериала появилось немало критиков, но в окружении главной героини нашли, что им сказать.

Матвей Константинов
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