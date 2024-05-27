Янковский и Кологривый исполнят главные роли в российской версии популярного сериала

Отечественные адаптации популярных зарубежных сериалов, видимо, не ограничатся только турецким "Постучись в мою дверь". По слухам, та же участь ожидает американский проект "Сверхъестественное" и возможные актёры на роли Дина и Сэма Винчестера уже известны.

Как пишет The Girl, на них рассматривают Ивана Янковского и Никиту Кологривого, известных в том числе по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". С чем связан такой выбор, не уточняется.