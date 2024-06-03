Костюм доминатрикс: Бузова разозлила Мизулину после выступления перед детьми в БДСМ-боди

1 июня, в День защиты детей, в Уфе прошёл концерт, на котором российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова появилась в весьма откровенном наряде. Жители, не оценившие её смелый образ, направили недовольные письма главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Ольга Бузова на концерте в Уфе. Видео © Telegram / Бузова

Мизулина не увидела большой разницы между нашумевшей ранее "голой вечеринкой" и выступлением Бузовой в кожаном костюме, который прикрывает лишь самые интимные места.

"Мы как будто живём в двух параллельных мирах: с одной стороны, идёт СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живёт иначе. Мы изменились", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

По её словам, появление отечественных артистов в публичном поле в таких нарядах совсем не соответствует тому, за что воюют участники спецоперации.

"Недавно стартовала крайне важная программа — "Время героев" — для поддержки тех, кто был на фронте. При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле. Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю", — возмутилась Мизулина.