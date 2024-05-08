Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против приезда американского рэпера Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву. По её словам, в нашей стране своих "голых вечеринок" хватает.

"Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает", — написала она в телеграм-канале.