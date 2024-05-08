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8 мая, 13:29

Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву

Екатерина Мизулина, Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Telegram / ekaterina_mizulina, © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin

Екатерина Мизулина, Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Telegram / ekaterina_mizulina, © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против приезда американского рэпера Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву. По её словам, в нашей стране своих "голых вечеринок" хватает.

"Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает", — написала она в телеграм-канале.

Отметим, что жена Канье Уэста — 29-летняя Бьянка Цензори — известна своим эпатажным стилем. Гардероб девушки состоит из коротких топов-бюстгальтеров, легинсов, утягивающих боди и остроносых туфель. Также Бьянка неоднократно появлялась на публике без нижнего белья. Ранее, кстати, психолог объяснила, почему супруга Канье Уэста так странно одевается.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Канье Уэст приедет в Москву и даст концерт в "Лужниках" 8 июня — в свой 47-й день рождения. Однако вскоре концертное агентство опровергло эту новость. При этом продюсер Яна Рудковская после заявила, что Канье "действительно приедет в Россию, но гораздо позже".

Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas
Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas
Наталья Исакова
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