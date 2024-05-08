Канье Уэст даст концерт 8 июня в московских "Лужниках"
Канье Уэст выступит летом в России
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Douliery Olivier / ABACA
Известный американский рэпер Канье Уэст выступит летом в России. Концерт пройдёт 8 июня в московских "Лужниках", сообщает Mash со ссылкой на организаторов мероприятия.
По данным телеграм-канала, контракт с рэпером уже подписан. В РФ Уэст прилетит вместе с супругой Бьянкой Цензори. К слову, именно 8 июня музыкант празднует день рождения.
Как уточнил источник, переговоры велись больше года, а главное желание рэпера — посмотреть Москву и дать крутой концерт. А после отпраздновать 47-летие в одном из столичных заведений. Сам артист признался, что рад тому, что его концерт пройдёт в Москве.
Новая любовь рэпера — Бьянка Цензори — регулярно обсуждается в СМИ. В основном интерес вызывают экстравагантные образы, которыми она порой даже затмевает самого музыканта, а он-то уж точно любит вызывать бурную реакцию общества своими нарядами. Ранее, кстати, психолог объяснила, почему супруга Канье Уэста так странно одевается. Она отметила, что сам Йе, вопреки мнению большинства, не является источником фантазии при выборе одежды для своей жены.