Канье Уэст даст концерт 8 июня в московских "Лужниках"

Известный американский рэпер Канье Уэст выступит летом в России. Концерт пройдёт 8 июня в московских "Лужниках", сообщает Mash со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным телеграм-канала, контракт с рэпером уже подписан. В РФ Уэст прилетит вместе с супругой Бьянкой Цензори. К слову, именно 8 июня музыкант празднует день рождения.

Как уточнил источник, переговоры велись больше года, а главное желание рэпера — посмотреть Москву и дать крутой концерт. А после отпраздновать 47-летие в одном из столичных заведений. Сам артист признался, что рад тому, что его концерт пройдёт в Москве.