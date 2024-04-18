Канье Уэст ударил мужчину, который приставал к его жене Бьянке
Канье Уэст и его жена Бьянка. Фото © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin
Известный американский рэпер Канье Уэст обвинён в нападении на незнакомца в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Причиной стало его нездоровое внимание к жене музыканта Бьянке Цензори, сообщает Daily Mail.
Журналисты сообщили, что незнакомец подал заявление в полицию на Канье Уэста за то, что тот ударил его в лицо 16 апреля. Сам рэпер придерживается иной точки зрения. По его словам, неизвестный оказывал неуместные знаки внимания его супруге. При этом представители музыканта говорят, что пострадавший распускал руки — хватал её за талию и отправлял воздушные поцелуи. Вмешательства медиков ситуация не потребовала.
В январе прошлого года Канье Уэст и Бьянка Цензори решили пожениться и организовали свою личную свадебную церемонию, которая юридически не была никак узаконена. Артист представил новую избранницу своим детям. Летом её заметили в обществе старшей дочери музыканта Норт, с которой они мило держались за руки на вечеринке, приуроченной к 46-му дню рождения Канье.
Новая любовь рэпера регулярно обсуждается в СМИ. В основном интерес вызывают экстравагантные образы, которыми она порой даже затмевает самого музыканта, а он-то уже точно любит вызывать бурную реакцию общества своими нарядами. Ранее, кстати, психолог объяснила, почему супруга Канье Уэста так странно одевается. Она отметила, что сам Йе, вопреки мнению большинства, не является источником фантазии при выборе одежды для своей жены.