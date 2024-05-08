Концертное агентство опровергло, что Канье Уэст приедет в Москву 8 мая, 08:38 Канье Уэст. Фото © Getty Images / Scott Dudelson

Известный американский рэпер Канье Уэст не приедет в июне в Москву. Информацию о выступлении музыканта в столичных "Лужниках" опроверг создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По словам Ратникова, переговоры с рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.

"Месяца два-полтора назад была возня из-за того, что Канье заявил, что он русский, приедет в Россию и так далее. На этой волне, конечно же, многие пытались с ним связаться и договориться", — цитирует его RT.

Напомним, ранее Mash написал, что Канье Уэст приедет в Москву и даст концерт в "Лужниках" 8 июня — в свой день рождения. По данным телеграм-канала, контракт с рэпером уже подписан.

Авторы Александра Вишнякова