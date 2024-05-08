Рудковская подтвердила возможный приезд Канье Уэста в Россию, но не летом

Американский рэпер Канье Уэст может приехать с концертом в Россию, но не в свой день рождения, 8 июня, а позже. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская со ссылкой на продюсера Евгения Финкельштейна.

"Мне в личной беседе сказал, что шанс есть, но позже. Ещё до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", — рассказала Рудковская в своём телеграм-канале.

При этом в изначальной версии поста Рудковской говорилось, что Уэст приедет в Россию осенью.

Также продюсер отметила, что выступление летом невозможно по техническим причинам и срокам, в которые никак не успеть пройти все этапы подготовки "Лужников".