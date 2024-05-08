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8 мая, 09:46

Рудковская подтвердила возможный приезд Канье Уэста в Россию, но не летом

Рудковская: Канье Уэст может приехать в Россию с концертом, но не летом, а позже

Канье Уэст. Обложка © Getty Images / Jonathan Leibson

Канье Уэст. Обложка © Getty Images / Jonathan Leibson

Американский рэпер Канье Уэст может приехать с концертом в Россию, но не в свой день рождения, 8 июня, а позже. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская со ссылкой на продюсера Евгения Финкельштейна.

"Мне в личной беседе сказал, что шанс есть, но позже. Ещё до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", — рассказала Рудковская в своём телеграм-канале.

При этом в изначальной версии поста Рудковской говорилось, что Уэст приедет в Россию осенью.

Также продюсер отметила, что выступление летом невозможно по техническим причинам и срокам, в которые никак не успеть пройти все этапы подготовки "Лужников".

"Продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" нужно согласовывать за 2–3 недели точно, а ещё с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает. Не говоря о том, что на эту дату другой артист заявлен на стадионе", — заключила Рудковская.

Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas
Гоша Рубчинский одел Канье Уэста в шмотки с русским матом и "приветом" Adidas

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Канье Уэст приедет в Москву и даст концерт в "Лужниках" 8 июня — в свой 47-й день рождения. По данным журналистов, контракт с рэпером уже подписан. При этом концертное агентство опровергло, что Канье Уэст приедет в столицу РФ.

Мирон Сидоров
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