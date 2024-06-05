"Поздравьте меня": Zivert креативно ответила на слухи о беременности

Противоречивые слухи о Zivert поползли по Сети после её публикации в социальных сетях. Звезда побывала в Италии и 4 июня 2024 года выложила странную фотографию. На ней артистка держит руку на слегка округлённом животе.

Российская звезда Zivert беременна? Она выложила подозрительно похожую на это фотографию в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _zivert

Естественно, такой снимок спровоцировал бурную реакцию в социальных сетях. Фанаты певицы справедливо предположили, что она может быть беременной.

Раньше у певицы Zivert не было планов по заведению ребёнка. В сентябре 2023 года она говорила, что пока не готова пойти на такой шаг. В тот момент по Сети тоже распространялись неприятные слухи. Пользователи активно писали, что Zivert якобы перестала курить в 2014 году, чтобы родить малыша. На самом же деле звезда отметила, что не планировала заводить ребёнка ни тогда, ни сейчас.

Певица сама говорила, что хочет детей, но пока не готова пойти на такой шаг. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Многие фанаты советовали Zivert поскорее завести ребёнка, так как "часики тикают". Но артистка в шутку отвечала, что "она их не носит". При этом певица признавалась, что её мать уже хочет внуков и постоянно об этом говорит. Однако мысли о том, чтобы поскорее стать мамой, похоже, у Zivert всё же были. Как говорила сама Юлия, она не против завести малыша в будущем, но от человека, которого будет любить.

Беременна ли российская певица Zivert сейчас?

Многих россиян интересует, беременна ли российская звезда Zivert в данный момент. Она опровергла эти слухи. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Российская певица Юлия Zivert опровергла слухи о беременности, распущенные в соцсетях 4 июня. Она сказала, что никакого ребёнка под сердцем не носит. Она просто поднабрала несколько лишних кило, что и показала в соцсетях фанатам.