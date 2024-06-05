На ПМЭФ можно прикупить знаменитый жёлтый костюм из "Во все тяжкие" и письмо Королёва, побывавшее на МКС

Среди любопытных экспонатов на просторах 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) корреспонденту Life.ru попался костюм, в котором в свою химическую лабораторию заходил персонаж американского актёра Брайана Крэнстона Уолтер Уайт, известный также как Хайзенберг, в популярном сериале "Во все тяжкие".

Пройтись по павильонам ПМЭФ в симпатичном костюме химзащиты Уолтера Уайта можно, если вы готовы заплатить за него два миллиона рублей, именно столько стоит эта прелесть. Кроме того, для самых богатых и искушённых там можно приобрести письмо советского учёного и конструктора Сергея Королёва, которое, возможно, ещё содержит на себе частицы звёздной пыли, поскольку оно побывало на МКС.