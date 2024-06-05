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5 июня, 07:39

На ПМЭФ можно прикупить знаменитый жёлтый костюм из "Во все тяжкие" и письмо Королёва, побывавшее на МКС

На ПМЭФ можно купить костюм Уолтера Уайта за ₽2 млн и письмо Королёва за ₽75 млн

Среди любопытных экспонатов на просторах 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) корреспонденту Life.ru попался костюм, в котором в свою химическую лабораторию заходил персонаж американского актёра Брайана Крэнстона Уолтер Уайт, известный также как Хайзенберг, в популярном сериале "Во все тяжкие".

Пройтись по павильонам ПМЭФ в симпатичном костюме химзащиты Уолтера Уайта можно, если вы готовы заплатить за него два миллиона рублей, именно столько стоит эта прелесть. Кроме того, для самых богатых и искушённых там можно приобрести письмо советского учёного и конструктора Сергея Королёва, которое, возможно, ещё содержит на себе частицы звёздной пыли, поскольку оно побывало на МКС.

Костюм Уолтера Уайта на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Учредитель магазина пояснил, что эти подарки в нём представлены скорее "для тех, у кого есть всё", чем для истинных фанатов криминальной драмы Винса Гиллигана или космонавтики.

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Напомним, 5 июня в Санкт-Петербурге стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). С сегодняшнего дня в культурную столицу будут стекаться участники мероприятия из 136 государств мира. Лейтмотивом мероприятия станет общая тема "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент России Владимир Путин выступит на форуме 7 июня.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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