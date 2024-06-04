На фото Энистон не отличить от алкоголички, но косметолог сказала, что "патологии нет"
Русская поговорка "Хочешь как лучше, а получается как всегда" распространяется даже на западных знаменитостей. Пример тому — звезда сериала "Друзья", которая после подтяжки лица выглядит значительно хуже, чем до.
Совсем ещё недавно звезда ситкома "Друзья" направо и налево раздавала комментарии, что старости не боится, морщины уважает, а операций по омоложению делать не планирует. Однако уже через пару месяцев после таких громких заявлений Дженнифер Энистон вдруг кардинально поменяла свою точку зрения, легла под нож хирурга и вышла в свет с новым лицом.
Вот только, как заметили поклонники и просто любители поглазеть на знаменитостей, Энистон теперь стала похожа на отёкшую алкоголичку. Под глазами валики и мешки, кожа неестественно натянута, даже, кажется, форма глаз звезды изменилась, что теперь делает её другим человеком.
Вот с такими последствиями столкнулась звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Виной всему неправильная работа косметолога или некачественный препарат? Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin
Другие завсегдатаи клиник красоты и кабинетов косметологов уверяют, что никакой операции звезда сериала "Друзья" не делала, а просто вколола филлеры. Но, вероятно, неудачно. То ли с количеством переборщила, то ли у её врача руки выросли не совсем из правильного места.
Возможно, со временем рассосётся и все мы ещё ахнем от новой красоты Дженнифер Энистон. А пока Life.ru поинтересовался у Александры Филёвой — врача-дерматолога, эксперта лаборатории "Гемотест", почему такой кошмар мог произойти, кто виноват и что делать. Вот только ответ специалиста нас удивил.
Процедура вкалывания ботокса считается безопасной, однако иногда возможны временные побочные эффекты: гематомы, отёчность, нарушение чувствительности кожи, появление пигментации в месте инъекции. Со слов доктора, у Энистон всё хорошо: "Здесь никакой патологии нет, это возрастные изменения, но вследствие того, что она делала, скорее всего, ранее филлер, у неё провисают ткани и тянет всё вниз. Плюс, возможно, сделали ботокс, поэтому верхняя треть более скованна. Здесь всё симметрично."
Как до операции выглядела Энистон? Какой вердикт её новой внешности вынес косметолог? Фото © "Друзья", режисёры Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек, сценаристы Доути Абрамс, Крис Браун, Бетси Борнс / Kino-teatr.ru
Для коррекции побочных эффектов, как продолжает эксперт, врач может предложить Дженнифер Энистон инъекцию вещества, растворяющего гиалуроновую кислоту (основной компонент многих филлеров). Это позволит устранить избыток филлера или полностью его вывести.
Врач продолжает, рассказывая Life.ru, что валик может образоваться из-за неправильного введения препарата (недостаточно глубоко или с нарушением дозировки), а также в результате отёка или воспаления тканей. "В некоторых случаях это не опасно: вещество постепенно рассасывается естественным образом, поэтому эффект может быть временным", — подчёркивает Филёва. Однако иногда неудачное введение филлера может привести к сдавливанию сосудов и значительным повреждениям тканей. Поэтому, если кожа изменила цвет или рельеф в области введения препарата, важно, не откладывая, обратиться к врачу.
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Kinopoisk.ru , © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin