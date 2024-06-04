На фото Энистон не отличить от алкоголички, но косметолог сказала, что "патологии нет"

Совсем ещё недавно звезда ситкома "Друзья" направо и налево раздавала комментарии, что старости не боится, морщины уважает, а операций по омоложению делать не планирует. Однако уже через пару месяцев после таких громких заявлений Дженнифер Энистон вдруг кардинально поменяла свою точку зрения, легла под нож хирурга и вышла в свет с новым лицом.

Вот только, как заметили поклонники и просто любители поглазеть на знаменитостей, Энистон теперь стала похожа на отёкшую алкоголичку. Под глазами валики и мешки, кожа неестественно натянута, даже, кажется, форма глаз звезды изменилась, что теперь делает её другим человеком.

Вот с такими последствиями столкнулась звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Виной всему неправильная работа косметолога или некачественный препарат? Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin

Другие завсегдатаи клиник красоты и кабинетов косметологов уверяют, что никакой операции звезда сериала "Друзья" не делала, а просто вколола филлеры. Но, вероятно, неудачно. То ли с количеством переборщила, то ли у её врача руки выросли не совсем из правильного места.

Возможно, со временем рассосётся и все мы ещё ахнем от новой красоты Дженнифер Энистон. А пока Life.ru поинтересовался у Александры Филёвой — врача-дерматолога, эксперта лаборатории "Гемотест", почему такой кошмар мог произойти, кто виноват и что делать. Вот только ответ специалиста нас удивил.

Процедура вкалывания ботокса считается безопасной, однако иногда возможны временные побочные эффекты: гематомы, отёчность, нарушение чувствительности кожи, появление пигментации в месте инъекции. Со слов доктора, у Энистон всё хорошо: "Здесь никакой патологии нет, это возрастные изменения, но вследствие того, что она делала, скорее всего, ранее филлер, у неё провисают ткани и тянет всё вниз. Плюс, возможно, сделали ботокс, поэтому верхняя треть более скованна. Здесь всё симметрично."

Как до операции выглядела Энистон? Какой вердикт её новой внешности вынес косметолог? Фото © "Друзья", режисёры Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек, сценаристы Доути Абрамс, Крис Браун, Бетси Борнс / Kino-teatr.ru

Для коррекции побочных эффектов, как продолжает эксперт, врач может предложить Дженнифер Энистон инъекцию вещества, растворяющего гиалуроновую кислоту (основной компонент многих филлеров). Это позволит устранить избыток филлера или полностью его вывести.