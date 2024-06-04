Больная раком Миддлтон оставила тайное послание известному иллюзионисту

Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи иллюзиониста Деррена Брауна. Об этом стало известно журналистам Newsweek. По их версии, принцесса передала записку, на которой было только одно слово — "Помогите".

"Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже, внутри было написано всего одно слово — помогите", — писал Браун в соцсетях.

В издании отметили, что это произошло 30 ноября прошлого года, за две недели до того, как у Миддлтон нашли рак и она пропала из поля зрения общественности.