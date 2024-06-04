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4 июня, 09:30

Больная раком Миддлтон оставила тайное послание известному иллюзионисту

Newsweek: Кейт Миддлтон перед исчезновением передала записку с призывом о помощи

Кейт Миддлтон. Обложка © Getty Images / WPA Pool

Кейт Миддлтон. Обложка © Getty Images / WPA Pool

Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи иллюзиониста Деррена Брауна. Об этом стало известно журналистам Newsweek. По их версии, принцесса передала записку, на которой было только одно слово — "Помогите".

"Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже, внутри было написано всего одно слово — помогите", — писал Браун в соцсетях.

В издании отметили, что это произошло 30 ноября прошлого года, за две недели до того, как у Миддлтон нашли рак и она пропала из поля зрения общественности.

Однако после того, как народ узнал о диагнозе принцессы, заявление начали воспринимать всерьёз, хотя менеджер иллюзиониста попытался оправдать пост фокусника неудачной шуткой. Но пользователей Сети уже не остановить: они продолжают считать публикацию пророческой.

Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу
Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу

Напомним, что Миддлтон 22 марта этого года сообщила о том, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу сообщила, что уже приступила к курсу химиотерапии. Позже стало известно, что самочувствие королевской персоны после лечения улучшилось. Однако до сих пор информации о возвращении Миддлтон в публичную жизнь нет.

Александра Мышляева
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