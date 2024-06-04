Больная раком Миддлтон оставила тайное послание известному иллюзионисту
Newsweek: Кейт Миддлтон перед исчезновением передала записку с призывом о помощи
Кейт Миддлтон. Обложка © Getty Images / WPA Pool
Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи иллюзиониста Деррена Брауна. Об этом стало известно журналистам Newsweek. По их версии, принцесса передала записку, на которой было только одно слово — "Помогите".
"Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже, внутри было написано всего одно слово — помогите", — писал Браун в соцсетях.
В издании отметили, что это произошло 30 ноября прошлого года, за две недели до того, как у Миддлтон нашли рак и она пропала из поля зрения общественности.
Однако после того, как народ узнал о диагнозе принцессы, заявление начали воспринимать всерьёз, хотя менеджер иллюзиониста попытался оправдать пост фокусника неудачной шуткой. Но пользователей Сети уже не остановить: они продолжают считать публикацию пророческой.
Напомним, что Миддлтон 22 марта этого года сообщила о том, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу сообщила, что уже приступила к курсу химиотерапии. Позже стало известно, что самочувствие королевской персоны после лечения улучшилось. Однако до сих пор информации о возвращении Миддлтон в публичную жизнь нет.