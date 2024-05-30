СМИ узнали о состоянии больной раком Кейт Миддлтон после химиотерапии
Vanity Fair: Принцесса Кейт Миддлтон идёт на поправку после химиотерапии
Принцесса Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / ZUMA / I-Images
Самочувствие принцессы Уэльской Кейт Миддлтон улучшилось после курса профилактической химиотерапии. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на близкий к королевской семье источник.
"Для меня было огромным облегчением то, что она перенесла лечение и на самом деле стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг неё сплотились все — Уильям, её родители, сестра и брат", — цитирует издание собеседника.
В настоящий момент нет точной информации о том, когда принцесса покажется на людях и вновь приступит к выполнению рабочих обязанностей. Это точно произойдёт, но уже после того, как она почувствует, что готова, и получит одобрение медиков, подытожил источник.
Напомним, что Миддлтон 22 марта этого года сообщила о том, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу заявила, что уже приступила к курсу химиотерапии. Принц Уильям на этом фоне рассказывал, что члены его семьи стойко противостоят новым трудностям, которые выпали на их долю.