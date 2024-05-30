Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 12:27

СМИ узнали о состоянии больной раком Кейт Миддлтон после химиотерапии

Vanity Fair: Принцесса Кейт Миддлтон идёт на поправку после химиотерапии

Принцесса Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / ZUMA / I-Images

Принцесса Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / ZUMA / I-Images

Самочувствие принцессы Уэльской Кейт Миддлтон улучшилось после курса профилактической химиотерапии. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на близкий к королевской семье источник.

"Для меня было огромным облегчением то, что она перенесла лечение и на самом деле стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг неё сплотились все — Уильям, её родители, сестра и брат", цитирует издание собеседника.

В настоящий момент нет точной информации о том, когда принцесса покажется на людях и вновь приступит к выполнению рабочих обязанностей. Это точно произойдёт, но уже после того, как она почувствует, что готова, и получит одобрение медиков, подытожил источник.

Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу
Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу

Напомним, что Миддлтон 22 марта этого года сообщила о том, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу заявила, что уже приступила к курсу химиотерапии. Принц Уильям на этом фоне рассказывал, что члены его семьи стойко противостоят новым трудностям, которые выпали на их долю.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров