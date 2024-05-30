СМИ узнали о состоянии больной раком Кейт Миддлтон после химиотерапии

Самочувствие принцессы Уэльской Кейт Миддлтон улучшилось после курса профилактической химиотерапии. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на близкий к королевской семье источник.

"Для меня было огромным облегчением то, что она перенесла лечение и на самом деле стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг неё сплотились все — Уильям, её родители, сестра и брат", — цитирует издание собеседника.