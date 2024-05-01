Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:40

Принц Уильям впервые высказался о самочувствии онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям заявил, что со всем справляется, пока его жена борется с раком

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Принц Уильям высказался о самочувствии супруги Кейт Миддлтон, у которой недавно обнаружили онкологию. Член королевской семьи заверил поклонников в том, что со всем справляется, пока его жена мужественно проходит лечение.

Как сообщает журнал The Sun, недавно сын британского короля приехал в офис компании Low Carbon Materials, которая стала финалистом его премии Earthshot Prize 2022 года. Некоторые сотрудники поинтересовались здоровьем его супруги, на что Уильям ответил сдержанно и коротко.

"Всё хорошо, спасибо. У нас всё хорошо", — сказал принц Уильям.

Напомним, что в конце марта 42-летняя Кейт Миддлтон заявила о борьбе с онкологией. У принцессы Уэльской диагностировали рак прямой кишки. Супруга принца Уильяма уже начала курс химиотерапии.

Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке
Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке
Наталья Исакова
  • Новости
  • принц Уильям
  • Кейт Миддлтон
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров