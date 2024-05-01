Принц Уильям впервые высказался о самочувствии онкобольной Кейт Миддлтон
Принц Уильям заявил, что со всем справляется, пока его жена борется с раком
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Принц Уильям высказался о самочувствии супруги Кейт Миддлтон, у которой недавно обнаружили онкологию. Член королевской семьи заверил поклонников в том, что со всем справляется, пока его жена мужественно проходит лечение.
Как сообщает журнал The Sun, недавно сын британского короля приехал в офис компании Low Carbon Materials, которая стала финалистом его премии Earthshot Prize 2022 года. Некоторые сотрудники поинтересовались здоровьем его супруги, на что Уильям ответил сдержанно и коротко.
"Всё хорошо, спасибо. У нас всё хорошо", — сказал принц Уильям.
Напомним, что в конце марта 42-летняя Кейт Миддлтон заявила о борьбе с онкологией. У принцессы Уэльской диагностировали рак прямой кишки. Супруга принца Уильяма уже начала курс химиотерапии.