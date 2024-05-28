Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу

Колоректальный рак, которым страдает супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон, — опаснейшее заболевание с высоким уровнем смертности. Спровоцировать опухоль в толстой кишке могут сразу несколько причин, сообщил со ссылкой на онкологов "Царьград".

Учёные установили, что больше всего заболеть этим видом рака рискуют высокие люди. Вероятность появления онкологии повышается на 10% с каждыми дополнительными пятью сантиметрами роста, гласят последние исследования. Неблагоприятная внешняя среда и неправильное питание тоже играют недугу на руку. Забывать не стоит и о наследственности.