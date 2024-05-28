Названы причины рака, который сводит Кейт Миддлтон в могилу
"Царьград": Гены и питание стали главными провокаторами рака Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / Zuma / Pool
Колоректальный рак, которым страдает супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон, — опаснейшее заболевание с высоким уровнем смертности. Спровоцировать опухоль в толстой кишке могут сразу несколько причин, сообщил со ссылкой на онкологов "Царьград".
Учёные установили, что больше всего заболеть этим видом рака рискуют высокие люди. Вероятность появления онкологии повышается на 10% с каждыми дополнительными пятью сантиметрами роста, гласят последние исследования. Неблагоприятная внешняя среда и неправильное питание тоже играют недугу на руку. Забывать не стоит и о наследственности.
"В группе риска те, у кого родственники перенесли онкологию, а также те, кто ведёт нездоровый образ жизни", — утверждает издание.
О борьбе с онкологическим заболеванием принцесса Уэльская сообщила 22 марта этого года, чем заслужила похвалу от короля Карла III за мужественное признание. Миддлтон добавила, что уже начала курс химиотерапии. По словам принца Уильяма, сейчас его семья уверенно справляется с новыми невзгодами.