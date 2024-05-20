Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 05:48
4612

Кожа, волосы и костный мозг: Химиотерапия ударила по здоровью Кейт Миддлтон

Radar: У Кейт Миддлтон из-за химиотерапии повреждены кожа и костный мозг

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Кейт Миддлтон, продолжающая бороться с раком толстой кишки, начала испытывать крайне неприятные побочные эффекты химиотерапии. Как пишет американское издание Radar, лечение изнурило принцессу Уэльскую и она пытается скрыть плохое самочувствие.

По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сильно бьют по организму, поражая кожу, волосы, слизистую оболочку кишечника и костный мозг. И принцесса, отметил он, не смогла избежать последствий.

"Рак — это физическое и эмоциональное бремя в отличие от многих других заболеваний", — добавил врач.

Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке
Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон из-за мужественного признания о раке

Напомним, в конце марта Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологией. По данным британских СМИ, у супруги принца Уильяма диагностировали рак прямой кишки и это сказывается на её состоянии. Принцесса начала курс химиотерапии. По словам самого Уильяма, она отважно справляется с болезнью.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Кейт Миддлтон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров