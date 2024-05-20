Кожа, волосы и костный мозг: Химиотерапия ударила по здоровью Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, продолжающая бороться с раком толстой кишки, начала испытывать крайне неприятные побочные эффекты химиотерапии. Как пишет американское издание Radar, лечение изнурило принцессу Уэльскую и она пытается скрыть плохое самочувствие.

По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сильно бьют по организму, поражая кожу, волосы, слизистую оболочку кишечника и костный мозг. И принцесса, отметил он, не смогла избежать последствий.