Кожа, волосы и костный мозг: Химиотерапия ударила по здоровью Кейт Миддлтон
Radar: У Кейт Миддлтон из-за химиотерапии повреждены кожа и костный мозг
Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Кейт Миддлтон, продолжающая бороться с раком толстой кишки, начала испытывать крайне неприятные побочные эффекты химиотерапии. Как пишет американское издание Radar, лечение изнурило принцессу Уэльскую и она пытается скрыть плохое самочувствие.
По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сильно бьют по организму, поражая кожу, волосы, слизистую оболочку кишечника и костный мозг. И принцесса, отметил он, не смогла избежать последствий.
"Рак — это физическое и эмоциональное бремя в отличие от многих других заболеваний", — добавил врач.
Напомним, в конце марта Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологией. По данным британских СМИ, у супруги принца Уильяма диагностировали рак прямой кишки и это сказывается на её состоянии. Принцесса начала курс химиотерапии. По словам самого Уильяма, она отважно справляется с болезнью.