Ноготочки какого цвета помогут счастливо прожить лето 2024 года: советы астролога

Лето — пора перемен и новых начинаний, и даже такие мелочи, как цвет маникюра, могут сыграть важную роль в привлечении удачи и благополучия. Вот рекомендации по выбору цветов для ноготочков, которые помогут привлечь в вашу жизнь везение и финансовую стабильность летом 2024 года.

Июнь: небесно-голубой и серебристый

Цвета маникюра, которые принесут удачу летом 2024. Фото © Freepik

В первой половине июня, с 1-го по 16-е число, отдавайте предпочтение небесно-голубому, серебристому и серому цветам. Эти оттенки помогут привлечь везение. Также рекомендуется добавить в образ блёстки, чтобы усилить позитивную энергию.

Середина июня – начало июля: время отдыха для ногтей

Какие цвета маникюра привлекут удачу этим летом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juta

С 17 июня по 10 июля, по советам астролога, лучше дать ногтям отдых и выбрать либо лечебное покрытие, либо полупрозрачные оттенки. Идеальными цветами для маникюра на этот период станут белый, перламутровый и различные нюдовые тона. Френч также будет отличным выбором.

Июль – начало августа: яркие, огненные оттенки

Маникюр для удачи: советы на лето 2024: трендовые оттенки и приносящие счастье. Freepik

С 11 июля по 4 августа рекомендуется использовать в маникюре яркие, огненные оттенки, такие как сочный жёлтый, оранжевый и алый. Эти цвета помогут привлечь внимание фортуны. Особенно хороши будут солнечные золотистые тона, горчичный и лимонный.

Август: тёплые земляные цвета

Цвета маникюра, которые принесут успех: рекомендации астролога. Фото © Freepik

В августе удачу принесут тёплые земляные оттенки. Выбирайте лаки цвета корицы, земли, коричневого, жёлтого и оранжевого. Также подойдут горчичный, кирпичный и песочный цвета.

Удачные дни для маникюра согласно астрологии

Какой цвет ногтей привлечёт удачу летом 2024? Удачные дни для маникюра: календарь. Фото © Freepik

В июне самыми благоприятными днями для маникюра станут 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 9-е, 11-е, 13-е, 14-е, 21-е, 25-е, 29-е и 30-е числа. В июле стоит обратить внимание на 2-е, 4-е, 7-е, 8-е, 9-е, 13-е, 18-е, 19-е и 21-е числа. А в августе наилучшими днями для ухода за ногтями будут 6-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е, 16-е, 17-е, 25-е, 26-е, 27-е, 28-е, 29-е и 30-е числа.