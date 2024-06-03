Россиянам рассказали, какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом друг с другом

Некоторые дачные культуры лучше не сажать рядом друг с другом, иначе беды не избежать. Об опасном соседстве россиян предупредил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Главное правило, по его словам, звучит так: избегайте соседства культур одного семейства из-за общности вредителей и заболеваний.

Второй в этом смысле враг садовода — это риск переопыления некоторых культур. Так, не стоит сажать рядышком сладкий и горький перец, иначе плоды первого тоже будут горчить. А ещё, по словам Чаплина, в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, хотя так делают многие дачники. Помидорам вредна высокая влажность, которую так любят огурчики. А ещё томаты нуждаются в усиленном азотном питании, чего не скажешь об огурцах, так что в теплице непременно надо разделять их хотя бы плёнкой.