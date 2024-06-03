Щедрый подарок обернулся головной болью: Никита Пресняков не знает, что делать с бабушкиной дачей

Народная артистка СССР Алла Пугачёва столкнулась с трудностями при продаже своей шикарной дачи в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Как пишет kp.ru, настоящее поместье площадью 760 квадратов было переписано на её внука, 33-летнего Никиту Преснякова, который и сам проживает в США, поэтому бабушкина недвижимость — теперь его головная боль.

Пост о продаже дачи Пугачёвой на одном из сайтов объявлений. Фото © kp.ru

Наши коллеги из "Комсомолки" проследили, что происходило с этим активом на одном из сайтов объявлений. Сперва Пресняков выставил дом на продажу через агентство недвижимости за 132 миллиона 500 тысяч рублей, однако покупателей на трёхэтажный дом с мансардой у воды не нашлось. Тогда на том же сайте появилось второе объявление о продаже особняка, но уже размещённое с частного акканута и цена там поменьше — "всего" 125 миллионов. Но и этот шаг не помог Преснякову продать бабушкину дачу.

Тогда, как выяснили наши коллеги, продавец буквально сделал ход конём и добавил ещё одну опцию в объявление: "Возможна аренда на длительный срок". По данным kp.ru, можно поторговаться и попробовать сбросить стартовую цену в 200 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что покупателя так и не нашли на другой пугачёвский актив — её замок в дереве Грязь. Затянувшаяся попытка продать знаменитый и дорогущий домину вынудил Аллу Пугачёву и Максима Галкина* пересмотреть свои планы на элитную недвижимость. Источники рассказали журналистам, что уже в конце июня Примадонна собирается тайно приехать в Россию, чтобы переоформить огромный дом на себя и завещать его детям. Дворец в готическом стиле и с собственным амфитеатром так и стоит без хозяев, а соседи артистов тем временем хотят превратить его в здание Пенсионного фонда.