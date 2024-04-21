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21 апреля, 14:19

Пугачёва тайно приедет в Россию, чтобы переоформить на себя знаменитый замок в Грязи, пишут СМИ

Kp.ru: Пугачёва собирается переоформить на себя замок в Подмосковье

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Затянувшаяся и явно бесперспективная попытка продать знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь вынудил Аллу Пугачёву и Максима Галкина* пересмотреть свои планы на элитную недвижимость. Источники рассказали журналистам, что уже в конце июня Примадонна собирается тайно приехать в Россию, чтобы переоформить огромный дом на себя и завещать его детям.

Эту информацию в беседе с kp.ru подтвердил продюсер Илья Саглиани. По его словам, причиной такого решения звёздной пары может быть боязнь, что иноагентская деятельность Галкина* может привести к потере собственности. В то же время сама Пугачёва хочет продолжить зарабатывать в России, однако забывает, что память у нашего народа очень хорошая.

"Люди примут её только в том случае, если певица признает ошибки и чётко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну — и тогда не придётся приезжать "тайно". Люди не забудут её предательства. Шанс всё исправить остаётся всегда: надо уметь признавать свои ошибки, доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками", — отметил собеседник издания.

Барецкий "согласился" сдать комнату Пугачёвой в её бывшем замке в деревне Грязь
Барецкий "согласился" сдать комнату Пугачёвой в её бывшем замке в деревне Грязь

Напомним, уехав после начала спецоперации, Алла Пугачёва и Максим Галкин* оставили в России не только свою популярность, но и знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Элитную недвижимость долгое время пытались продать за миллиард рублей, однако потенциальный покупатель объявился только осенью 2023 года, и то предложив всего 150 миллионов. Дворец в готическом стиле и с собственным амфитеатром так и стоит без хозяев, а соседи артистов тем временем хотят превратить его в здание Пенсионного фонда.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

Матвей Константинов
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