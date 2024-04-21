Пугачёва тайно приедет в Россию, чтобы переоформить на себя знаменитый замок в Грязи, пишут СМИ

Затянувшаяся и явно бесперспективная попытка продать знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь вынудил Аллу Пугачёву и Максима Галкина* пересмотреть свои планы на элитную недвижимость. Источники рассказали журналистам, что уже в конце июня Примадонна собирается тайно приехать в Россию, чтобы переоформить огромный дом на себя и завещать его детям.

Эту информацию в беседе с kp.ru подтвердил продюсер Илья Саглиани. По его словам, причиной такого решения звёздной пары может быть боязнь, что иноагентская деятельность Галкина* может привести к потере собственности. В то же время сама Пугачёва хочет продолжить зарабатывать в России, однако забывает, что память у нашего народа очень хорошая.

"Люди примут её только в том случае, если певица признает ошибки и чётко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну — и тогда не придётся приезжать "тайно". Люди не забудут её предательства. Шанс всё исправить остаётся всегда: надо уметь признавать свои ошибки, доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками", — отметил собеседник издания.

Напомним, уехав после начала спецоперации, Алла Пугачёва и Максим Галкин* оставили в России не только свою популярность, но и знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Элитную недвижимость долгое время пытались продать за миллиард рублей, однако потенциальный покупатель объявился только осенью 2023 года, и то предложив всего 150 миллионов. Дворец в готическом стиле и с собственным амфитеатром так и стоит без хозяев, а соседи артистов тем временем хотят превратить его в здание Пенсионного фонда.