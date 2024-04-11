Барецкий "согласился" сдать комнату Пугачёвой в её бывшем замке в деревне Грязь
Певица Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Соцсети снова взбудоражил слух о скором возвращении Аллы Пугачёвой в её подмосковный замок в деревне Грязь. Летний приезд артистки подтвердил известный фрик и шоумен Стас Барецкий, который утверждает, что выкупил недвижимость у Примадонны, но никаких доказательств этому нет. Барецкий заявил о готовности приютить Пугачёву в одной из комнат её бывших владений. За отдельную плату, конечно.
"Алла Борисовна собирается приехать, я её жду. Нужно подписать кое-какие бумаги по замку! Жить будет у меня в замке в деревне Грязь, я ей сдам комнату", — добавил шоумен в беседе с порталом "Страсти".
Несмотря на приезд гостьи, Барецкий не отказался от идеи открытия морга в пугачёвском поместье, однако добавил, что перед этим обязательно перекрасит замок в чёрный цвет.
Напомним, после начала СВО Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. К слову, новую жизнь Примадонны и её супруга Галкина* трудно назвать сладкой: артистка охарактеризовала её коротко, но ёмко — "голожопинг". На протяжении более чем двух лет Пугачёва почти не высказывалась на политические темы, однако недавно легендарную певицу "прорвало" и она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иноагентом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.