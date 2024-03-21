Шоумен Барецкий заявил, что взял бы Кологривого дворецким в замок Пугачёвой
Шоумен Барецкий заявил, что взял бы актёра Никиту Кологривого на работу дворецким. Обложка © АГН "Москва" / Игорь Иванко, © ТАСС / Сергей Виноградов
Известный шоумен Стас Барецкий сообщил, что практически выкупил особняк певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, но возникли проблемы из-за её мужа Максима Галкина*. Он также неожиданно заявил, что готов взять туда актёра Никиту Кологривого на работу дворецким.
"У нас всё хорошо. Я уже практически выкупил особняк Пугачёвой. Есть проблемы только из-за Галкина, так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы. Всё, что я говорил, — это правда, что я покупаю замок, но возникли сложности, так как Галкину сюда не приехать для оформления документов. Нужны его подписи, его участие, он не может приехать — боится. Кологривого я бы взял дворецким", — сказал шоумен в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других посетителей с кулаками. Артиста отправили в спецприёмник, где он будет ждать заседания суда, которое состоится в четверг, 21 марта. Менеджер артиста сразу после дебоша отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". После этого известный продюсер заявил, что продолжит сотрудничество с Кологривым и не изменит своё отношение к актёру после скандального инцидента.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.