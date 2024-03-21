Шоумен Барецкий заявил, что взял бы Кологривого дворецким в замок Пугачёвой

Известный шоумен Стас Барецкий сообщил, что практически выкупил особняк певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, но возникли проблемы из-за её мужа Максима Галкина*. Он также неожиданно заявил, что готов взять туда актёра Никиту Кологривого на работу дворецким.