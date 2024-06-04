Теперь деревенские: Самойлова, Бородина и Джиган решили стать ближе к народу и отправились в хлев доить коров

Многим российским знаменитостям хочется отдохнуть от городской суеты в спокойном месте. На время в деревню отправилась телеведущая Ксения Бородина. Но блогерша Оксана Самойлова и её муж, рэпер Джиган, тоже решили вкусить прелести селянского образа жизни и стали учиться разводить живность. Как теперь модно отдыхать у блогеров, разобрался Life.ru.

Ксения Бородина теперь типичная деревенщина?

Теперь Ксения "пилит" только деревенский контент. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Знаменитая теледива и блогер Ксения Бородина 3 июня приехала в Горный Алтай. Здесь проведут съёмки 11-го сезона популярного телешоу "Последний герой", ведущей которого будет она. База, где рождается проект, расположена рядом с Телецким озером, что неподалеку от Алтайских гор. Здесь участники проведут целый месяц.

Чтобы проще адаптироваться к новым условиям, телеведущая решила вкусить все прелести проживания в сельской местности. Бородина выложила в соцсети видео, на котором доит корову. К этому процессу блогер подошла весьма креативно. Она надела на себя стильное бежевое худи и чёрные брюки. Ноги украшали обычные резиновые сапоги.

Бородина надоила несколько литров молока. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Позже стали известны подробности приключений российской телеведущей. Бородина посетила алтайскую ферму, находящуюся недалеко от места проведения шоу, и пошла в коровник. Работница провела Ксению по окрестностям, начала учить тому, как добывать молоко.

Справиться с задачей у Бородиной получилось весьма успешно. Она поставила табуретку, нащупала вымя у коровы и подоила её. Блогеру удалось надоить несколько литров молока, но с собой на базу она его не забирала, а отдала сотруднице фермы. Эксперимент показался звезде удачным. Фанатам очень понравилось, что Ксения "стала ближе к обычному народу".

Оксана Самойлова и её муж Джиган снова стали родителями

Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором профессионально доит корову. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Блогер Оксана Самойлова и её муж, рэпер Джиган, с детьми поехали на отдых в парк приключений "Дикие белки" под Чеховом Московской области. Там звёздная семейка тоже весело провела время. Бизнесвумен разрешили подоить козу. Во время процесса она даже похвасталась, что может делать это с закрытыми глазами.

Также Самойлова гордо рассказала, что она с Джиганом и детьми смогла высидеть цыплят. У семьи вылупились два птенца. Когда это произошло, музыкант, по словам блогерши, позвонил ей и перепуганным голосом сказал: "Они дышат, что делать?"

Российская звезда Оксана Самойлова похвасталась тем, что у них вылупились птенцы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Самойлова показала процесс появления ещё одного, чёрного, птенчика на свет. Она поприветствовала "питомца" словами: "Привет, малыш".

Рэпер Джиган высиживал троих птенцов: одного жёлтого и двух серых. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Затем блогерша Самойлова опубликовала видеозапись, на которой Джиган сидит с "новыми членами семьи" на животе. Птенцов уже оказалось трое: один жёлтый и два серых. Все фанаты Самойловой и рэпера Джигана были в восторге от публикаций и порадовались за звёзд, что они слегка погрузились в деревенскую жизнь.