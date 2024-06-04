Прогноз астролога Тамары Глобы на июнь-2024: как сложится ваша судьба в этом месяце

Месяц Близнецов обещает быть насыщенным и важным для всех знаков зодиака. Тамара Глоба, один из самых известных астрологов, подготовила свой прогноз на июнь 2024 года. Уже интересно, что вас ждёт в июне 2024 года? Тогда рассказываем прямо сейчас.

Знак зодиака Овен (21 марта – 19 апреля)

Июнь-2024: новый этап для Овнов — знакомства и успехи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Июнь принесёт в жизнь Овнов новые знакомства и перемены. Вас ждут интересные предложения и открытия. Этот месяц идеально подходит для учёбы и работы. Покажите свои таланты и блесните интеллектом. Спортивная форма тоже не останется незамеченной. Во второй половине июня уделите внимание жилищным вопросам. Возможны выгодные покупки и помощь от близких.

Знак зодиака Телец (20 апреля – 20 мая)

Финансовые возможности будут в центре внимания для представителей знака зодиака Тельцы. Близкие люди, особенно женщины, станут вашими союзниками. Со слов астролога Тамары Глобы, во второй половине июня 2024 года, если по гороскопу вы Телец, ждите удачных поездок, которые откроют новые горизонты и принесут неплохие доходы. Не забывайте помогать друзьям и близким, а также обратите внимание на жизнь своих детей — им потребуется ваша поддержка.

Знак зодиака Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ваш месяц, Близнецы, обещает быть невероятно удачным. Интеллект и обаяние принесут признание. Неожиданная помощь придёт от людей, от которых вы такого и не ждали. Это время для успеха и авторитета. Позаботьтесь о здоровье и доме в середине и конце месяца. Время благоприятное для покупок и улучшений жилищных условий.

Знак зодиака Рак (21 июня – 22 июля)

Июнь 2024 года: карьерные возможности и личные отношения знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Июнь 2024 года Дракона для знака зодиака Рак разделится на три части. Первая декада принесёт карьерные возможности. Средняя часть месяца потребует внимания к близким и осторожности в поездках. Во второй половине июня наладятся личные отношения, появятся шансы на творческие достижения. Со слов Тамары Глобы, у представителей знака зодиака Рак возможны хорошие заработки как в родных стенах, так и вдали от дома.

Знак зодиака Лев (23 июля – 22 августа)

Для представителей знака зодиака Лев перемены в планах и проектах будут главной темой июня. Друзья и знакомые предложат интересные возможности. Появятся новые покровители, а совместные проекты окажутся успешными. Как в своём прогнозе говорит Тамара Глоба, взаимопонимание с руководством станет залогом успеха. Личная жизнь у представителей знака зодиака Лев порадует новыми отношениями и возможностями. Будьте внимательны к финансам в начале месяца, а в середине и конце позаботьтесь о здоровье и семейных отношениях.

Знак зодиака Дева (23 августа – 22 сентября)

Карьерные возможности также июнь пророчит всем, кто родился под звездой Девы. Представители этого знака зодиака пополнят профессиональные знания, но им важно быть внимательным к расходам. В середине месяца обратите внимание на здоровье и семейные отношения. Вторая половина июня 2024 года — отличное время для новых проектов с друзьями. Планируйте будущее детей и занимайтесь спортом.

Знак зодиака Весы (23 сентября – 22 октября).

Знак зодиака Весы в июне-2024 ждут новые связи и перспективы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Июнь 2024 года подарит людям, кто по гороскопу Весы, новые связи и возможности. Дороги, как говорит астролог, принесут интересные знакомства и перспективы. Появятся новые союзники, готовые поддержать в профессиональной и личной жизни. Начало месяца не обойдётся без борьбы "за место под солнцем", а во второй половине стоит пересмотреть свой подход к делам и карьере.

Знак зодиака Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В июне 2024 года людям со знаком зодиака Скорпион нужно быть готовыми к переменам и новым реалиям. Тамара Глоба рассказывает, что придётся учиться понимать людей с другими взглядами. Работа в первую декаду месяца принесёт успех, но во второй половине возможны трудности с друзьями и изменения в планах. Новые знакомства изменят личную жизнь и принесут свежие идеи.

Знак зодиака Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Каким, по прогнозу Тамары Глобы, окажется июнь 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Июнь принесёт события, связанные с семьёй и новыми отношениями. Возможны предложения о браке или пересмотре текущих союзов. Новые люди и обновления в профессии откроют представителям знака зодиака Стрелец интересные перспективы. Работайте в команде и избегайте конфликтов с руководством. В середине месяца займитесь имуществом и ремонтом.

Знак зодиака Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам июнь 2024 года принесёт новые возможности в работе и знакомства, ведущие к любви и новым интересам. Начало месяца благоприятно для решения жилищных вопросов, а со второй декады — для спорта и активного отдыха. Астролог Глоба советует уделять внимание семейным вопросам и новым начинаниям.

Знак зодиака Водолей (20 января – 18 февраля)

Июнь станет месяцем важных событий. Творческие и личные проекты принесут успех. Знания и новые люди наполнят жизнь людей, кто по знаку зодиака Козерог, любовью и увлечениями. В начале июня 2024 года близкие помогут, а со второй половины месяца займитесь ремонтом и хозяйственными делами.

Знак зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Июнь-2024: перемены в недвижимости и новые поездки для Рыб. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Как рассказывает астролог Тамара Глоба, июнь принесёт перемены в вопросах недвижимости. Первая декада — время интеллектуальных проектов и помощи от близких. Со второй начнутся активные поездки, связанные с работой и делами родственников. Вопросы недвижимости будут решаться параллельно, радуя успехами детей и перспективами будущего года.