Гениальная цитата Марка Твена позволит за 2 секунды разоблачить мужскую ложь

Один из самых распространённых пороков представителей сильного пола — враньё. Некоторые мужчины обманывают женщин на каждом шагу. В лучшем случае в бытовых делах и обычной жизни, а в худшем — изменяют. Среди творческой интеллигенции разных веков отдельную нишу занимали американские писатели. Они не только создавали интересные произведения, но и были проницательными людьми. Автором, рассуждавшим в своих произведениях о природе мужской лжи, был Марк Твен.

Какую гениальную цитату должна запомнить каждая женщина

Цитата писателя Марка Твена была посвящена мужской лжи. Фото © wikipedia

Сакральную фразу о мужской натуре однажды сказал легендарный автор Марк Твен. На первый взгляд кажется, что автор сказал глупость, но это не так. На самом деле в цитате скрыт тайный смысл. В своих словах писатель имел в виду, что нужно опасаться мужей, пытающихся усилить свой авторитет, говоря такие вещи.

Всем известно, что почти во всех отношениях представитель сильного пола — "голова", а женщина — "шея". Утверждать, что парень решает всё, неправильно. Если же человек готов врать, заявляя обратное, лишь бы показать собственное мужское "я", то он обманывает и в других вещах. Он может пренебречь дамой, лишь бы показать себя сильным человеком.

На что ещё готовы пойти мужчины для поддержания правильного социального имиджа

Своей цитатой великий писатель Марк Твен намекал, что ради поддержания образа брутального мужчины избранник может совершать ужасные поступки. Фото © wikipedia / Jeremiah Gurney&Son

У цитаты писателя Марка Твена есть и другой смысл. С помощью фразы он хотел сказать, что в обществе сформировался определённый образ того, как должен выглядеть "настоящий мужчина". Чтобы соответствовать брутальному шаблону поведения, необходимо делать несколько вещей — пользоваться популярностью у дам и много зарабатывать.

Чтобы никто не мог обвинить джентльмена в том, что он не соответствует принятому в обществе идеалу, кавалер может прибегать к разным уловкам. Например, грубить жене, постоянно тусоваться с друзьями, изменять и врать, что с финансами у него хорошо. Поэтому любой женщине, по мнению Твена, нужно внимательно прислушаться к словам избранника. Если он обманывает даже в таких обыденных вещах, говоря, что хозяин в доме, то и во всём остальном правду не скажет.

Как женщинам распознать лжеца ещё на первом свидании: совет Марка Твена

Цитата писателя Марка Твена позволит разоблачить и бросить лжеца ещё на первом свидании. Фото © wikipedia / Bolles Charles E

Гениальная фраза Марка Твена положительно повлияет на женщин, которые только недавно познакомились с избранником и пошли на первое свидание. Таким образом, писатель подразумевал, что нужно прислушиваться к словам человека, с которым недавно начали общаться. Если он постоянно рассказывает о своих успехах и достижениях, то, скорее всего, пускает пыль в глаза. Сначала нужно проверить, насколько эти высказывания соответствуют действительности. Если совсем нет, то с человеком лучше не продолжать общения.