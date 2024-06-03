5 сакральных цитат о жизни, сказанные мудрецом Лао-Цзы 2500 лет назад, актуальны и сегодня

Один из создателей учения даосизма, Лао-Цзы, был талантливым философом. Он жил почти 25 веков назад, но даже тогда понял, как устроен мир. Какие гениальные мысли хотел донести до потомков этот великий человек?

1. О том, что для достижения цели нужно начать что-то делать

В цитате Лао-Цзы призывал не сидеть на месте, а действовать. Фото © Wikipedia / Thanato

Великий мыслитель имел в виду, что нельзя о чём-то мечтать и ничего не делать ради достижения желаемого. Успеха добивается не тот, кто думает, как бы начать что-то делать, а проявляющий инициативу. Например, если человек хочет зарабатывать много денег, то нужно не рассуждать, как бы этого добиться, следует делать практические шаги. Можно открыть своё дело или устроиться на более высокооплачиваемую работу. Любые же пространные рассуждения ни к какому результату не приведут.

2. О том, насколько важно контролировать свои эмоции

Лучше поступать мудрее, не обращая внимания на того, кто вызывает злость и обиду. Фото © Шедеврум

Философ имел в виду, что нужно следить за эмоциями и не выплёскивать негативную энергию на других людей. Если вы злитесь на человека, то он всегда будет контролировать ваши мысли. У вас не будет спокойной жизни до тех пор, пока вы мысленно не отпустите человека. Лучше поступать мудрее, не обращая внимания на того, кто вызывает злость и обиду. Когда мысли чисты от любых негативных эмоций, ничего не мешает заниматься саморазвитием.

3. О том, что нужно ставить себя на место других, а не осуждать их

В мудрой цитате Лао-Цзы рекомендовал не осуждать других людей, поскольку вы не знаете, через что им пришлось пройти. Фото © Шедеврум

Известный мыслитель мог иметь в виду, что осуждать другого за те или иные поступки не нужно. Попробуйте разобраться, а почему человек их совершил. Возможно, он прошёл тяжёлый путь и поэтому стал нехорошим. В своём высказывании Лао-Цзы также мог подразумевать, что каждому человеку нужно отказаться от осуждения других. Кроме негативных эмоций, такое поведение ни к чему хорошему не приводит. Поэтому если человек совершил злое деяние, то нужно понять его и отпустить.

4. О том, что каждый может добиться цели

Лучшие цитаты китайского философа Лао-Цзы. Фото © Шедеврум

Мыслитель имел в виду, что "вода камень точит". То есть добиваться целей и жить счастливо могут не только люди, которые предрасположены к этому. Даже слабый и обделённый судьбой победит в конкуренции с сильным, если будет идти к своей цели и не отступать.

5. О том, что важно прислушиваться к идеям, возникающим в голове

В одной из мудрейших цитат Лао-Цзы призывал людей прислушиваться к идеям, возникающим в голове, и воплощать мечты в реальность. Фото © Шедеврум

"Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков", — так звучит цитата Лао-Цзы.

Древнекитайский философ рекомендовал всем людям прислушиваться к мыслям, приходящим в голову время от времени. Если появилась какая-то невероятная идея, то её нужно брать и реализовывать в жизни, не отбрасывая. Даже если кажется, что мечта не сбудется, всё равно важно попробовать. Возможно, её всё же удастся воплотить в реальность и это принесёт вам счастье, материальные блага и самореализацию.

В цитате Лао-Цзы также высказывался против людей, которые не прислушиваются к себе. Те, кто отвергает любую возникшую в голове идею, в конечном итоге остаются на том уровне жизни, что и раньше. Более того, после нескольких таких "игноров" хорошие идеи начнут реже приходить на ум.