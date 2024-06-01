Как распознать чистокровного абьюзера: 5 признаков, что вы живёте с нарциссом
Любовь с нарциссами может быть разрушительной. Life.ru рассказывает, как заметить пять основных признаков человека, с кем не получится построить здоровые отношения и защитить себя от негативного влияния домашнего тирана.
Отношения с нарциссом могут быть крайне сложными и разрушительными. Они манипулируют, доминируют и часто наносят психологический ущерб своим партнёрам. Узнайте, как распознать столь токсичную личность в своём партнёре и защитить себя от негативного влияния.
1. Всё внимание только на нём
5 признаков, что ваш партнёр — нарцисс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Нарцисс всегда стремится быть в центре внимания и ожидает, что вы будете постоянно восхищаться им. Пример: вторая половинка устраивает сцены в общественных местах, чтобы привлечь внимание, или злится, если вы не реагируете на его истории с должным восхищением. Нарциссы игнорируют ваши потребности и интересы, считая, что всё должно крутиться вокруг него.
2. Нарцисс будет манипулировать вашими эмоциями
Нарциссы мастера манипуляции. Они могут использовать похвалу и комплименты, чтобы завоевать лояльность человека, а затем резко сменить тон и унизить его, когда тот не оправдывает их ожиданий. Например, партнёр может сначала говорить, как он вас ценит, а затем резко критиковать вашу внешность или работу, заставляя вас чувствовать себя виноватым и неуверенным.
3. Он никогда не признаёт своих ошибок
Как распознать нарцисса в отношениях: 5 явных признаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / K.IvanS
Нарциссы никогда не признают своих ошибок и всегда перекладывают вину на других. Если что-то идёт не так, виноваты будете вы или окружающие, но никогда не он сам. К примеру, если возлюбленная или благоверный опоздал на важное мероприятие, он обвинит в том вас. Якобы что неправильно предупредили его или не напомнили. Нарциссы никогда не возьмут ответственность на себя.
4. Нарцисс игнорирует ваши чувства
Нарцисс не умеет проявлять эмпатию и часто игнорирует эмоции и переживания своего партнёра. Ваши чувства для него не имеют значения, если они не соответствуют его собственным интересам и потребностям. Пример: вы делитесь переживаниями о работе, а партнёр-нарцисс в ответ говорит, что ваши проблемы ничтожны по сравнению с его трудностями.
5. Он строит отношения на условиях
Отношения с нарциссом: 5 тревожных сигналов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / adriaticfoto
Любовь и забота нарцисса всегда условны. Он будет любить вас и заботиться, пока вы соответствуете его ожиданиям и потребностям. Как только вторая половника перестанет угождать, токсичный партнёр может стать холодным и безразличным. Например, супруг балует подарками и проявляет внимание только тогда, когда вы выполняете его просьбы или поддерживаете в трудные для мужа моменты. Но как только вы просите помощи, он исчезает.
Жить с нарциссом — это испытание, которое может сильно повлиять на ваше психическое и эмоциональное здоровье. Если узнали в этих признаках своего партнёра, важно задуматься, как защититься. Помните, ваши чувства и потребности важны, вы заслуживаете отношений, построенных на взаимном уважении и поддержке.
"Бриджит Джонс. Грани разумного" (2004), режиссёр Бибан Кидрон, сценаристы Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис и др. / Kinopoisk