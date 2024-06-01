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1 июня, 08:00

Каким СССР был на вкус: 5 простых, но таких вкусных рецептов советской выпечки

Давно вы готовили десерты из СССР? А ведь когда-то это были ваши любимые вкусняшки! Life.ru делится пятью вариантами, что можно испечь, и тем поднять себе настроение на несколько дней.

Советская выпечка — это целый пласт кулинарного наследия, пропитанный воспоминаниями о детстве, бабушкиных угощениях и семейных чаепитиях. В СССР вкусняшки из теста были популярны благодаря доступным и простым рецептам, которые могли освоить даже начинающие хозяйки. Сегодня мы вспомним те сладкие моменты и приготовим блюда по пяти рецептам, которые помогут вам вернуть вкус той эпохи.

Кольца с орехами: рецепт из СССР

Как приготовить кольца с орехами времён СССР — пошаговый рецепт. Фото © vkuhkne

Как приготовить кольца с орехами времён СССР — пошаговый рецепт. Фото © vkuhkne

Кольца с орехами были любимым лакомством многих советских детей и взрослых. Они часто украшали собой праздничные столы и становились главными звёздами чаепитий. Время прошло, но любовь к ореховым колечкам осталась неизменной. Давайте разбираться в рецепте!

Ингредиенты для колец с орехами:

  • 200 г сливочного масла;
  • 130 г мелкого сахара;
  • 250 г муки;
  • 1 яйцо;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки разрыхлителя;
  • ½ пакетика ванильного сахара;
  • 1 желток для смазки;
  • 70 г орехов.

Пошаговый рецепт колец с орехами:

  1. Размягчите сливочное масло и смешайте его с сахаром до однородной массы.
  2. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем и солью.
  3. Постепенно добавляйте муку в масляно-сахарную смесь, замешивая тесто.
  4. Вбейте яйцо и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
  5. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины около 6–7 мм.
  6. Вырежьте кольца с помощью формочки для печенья или стакана.
  7. Выложите кольца на противень и отправьте в морозилку на 15 минут.
  8. Орехи мелко порубите и слегка поджарьте на сухой сковороде.
  9. Смажьте кольца взбитым желтком и обмакните в орехи.
  10. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 минут до золотистого цвета.

Какой СССР на вкус: плюшки московские

Старинный рецепт самых вкусных московских плюшек — такие подавали в СССР. Фото © azbyka

Старинный рецепт самых вкусных московских плюшек — такие подавали в СССР. Фото © azbyka

Московские плюшки — это символ ребячества и домашних чаепитий. Мягкие и ароматные, они идеально подходят для утреннего чая или кофе. Давайте окунёмся в этот мир уюта и приготовим московские плюшки, которые напомнят, как приятно начинать день с ароматной выпечки.

Что понадобится для плюшек московских:

  • 2 стакана пшеничной муки;
  • 2 столовых ложки сахара;
  • 3 столовых ложки сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 10 г дрожжей;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • ¼ стакана молока.

Для начинки:

  • 1 яйцо для смазки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г сахара.

Пошаговый рецепт московских плюшек:

  1. В небольшом количестве тёплого молока растворите дрожжи и оставьте на 10 минут.
  2. В миске взбейте яйца с солью и сахаром до образования пышной массы.
  3. Влейте яичную смесь в дрожжевую и добавьте половину муки, хорошо перемешайте.
  4. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, вымешивая тесто.
  5. В конце добавьте растопленное масло и ещё раз тщательно вымесите тесто.
  6. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для подъёма.
  7. Разделите тесто на небольшие шарики и раскатайте их в овальные лепёшки.
  8. Смажьте каждую лепёшку растопленным маслом и посыпьте сахаром.
  9. Сверните лепёшки рулетиками, сложите пополам и сделайте разрез на сгибе, формируя сердечки.
  10. Выложите плюшки на противень, смажьте взбитым яйцом и оставьте на 15 минут для расстойки.
  11. Выпекайте в разогретой до 230°C духовке около 15 минут до золотистой корочки.

Курабье — простой советский рецепт

Пошаговый рецепт курабье времён СССР — такие пекла ваша бабушка. Фото © 1000.menu

Пошаговый рецепт курабье времён СССР — такие пекла ваша бабушка. Фото © 1000.menu

Курабье — это хрустящее печенье с нежным вкусом ванили. Сегодня мы предлагаем вам вновь окунуться в те времена и приготовить лакомство, которое наполнит дом приятными ароматами и напомнит о тёплых семейных встречах.

Продукты для курабье:

  • 2 стакана муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 3 столовых ложки сахарной пудры;
  • 1 яичный белок;
  • 1 г ванильного сахара.

Как приготовить курабье со "вкусом СССР":

  1. Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до получения пышной массы.
  2. Добавьте яичный белок и продолжайте взбивать до однородности.
  3. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.
  4. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "звёздочка".
  5. Выдавите тесто на противень, выстеленный пергаментом, формируя небольшие печенья.
  6. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10–15 минут до лёгкого золотистого оттенка.

Слоёные трубочки с кремом — любимое советское лакомство

Как приготовить слоёные трубочки с кремом, как в СССР: простой пошаговый рецепт. Фото © carposting

Как приготовить слоёные трубочки с кремом, как в СССР: простой пошаговый рецепт. Фото © carposting

Слоёные трубочки с кремом — это классический советский десерт, который любили и дети, и взрослые за нежный крем внутри хрустящего теста. Это лакомство часто подавали на праздниках и торжествах, и оно всегда вызывало восторг у гостей. Приступаем к приготовлению!

Ингредиенты для слоёных трубочек с кремом:

  • 400 г слоёного теста;
  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 60 мл воды.

Этапы приготовления слоёных трубочек с кремом:

  1. Разморозьте слоёное тесто и разогрейте духовку до 200°C.
  2. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм и нарежьте его на полоски шириной около 2 см.
  3. Намотайте полоски теста на металлические конусы для выпечки, слегка нахлёстывая края.
  4. Выложите конусы на противень и выпекайте около 15 минут до золотистого цвета.
  5. В это время приготовьте крем: в кастрюле смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите сироп около 4 минут.
  6. Взбейте белки до крепких пиков и постепенно влейте горячий сироп, продолжая взбивать до получения густого крема.
  7. Наполните остывшие трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.

Трубочки со сгущёнкой, как в СССР

Как приготовить советские трубочки со сгущёнкой в домашних условиях. Фото © carposting

Как приготовить советские трубочки со сгущёнкой в домашних условиях. Фото © carposting

Эти трубочки — настоящая классика советской кулинарии, которую обожали и дети, и взрослые. Насыщенный вкус варёной сгущёнки, дополненный хрустящими вафлями и ароматными орехами, создаёт идеальное сочетание. Давайте вместе приготовим этот удивительный десерт и насладимся его неповторимым вкусом.

Необходимые продукты для трубочек со сгущёнкой:

  • 10 яиц;
  • 300 г сахара;
  • 500 г сливочного масла;
  • 300 г муки;
  • 2 банки сгущёнки;
  • 200 г грецких орехов.

Трубочки со сгущёнкой, как в СССР: пошаговый рецепт

  1. Сварите сгущёнку в банках, погружённых в воду, на медленном огне в течение 3 часов. Важно, чтобы банки были полностью покрыты водой в процессе варки. Дайте остыть.
  2. Перелейте сгущёнку в миску и добавьте мелко порубленные орехи, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси, затем постепенно всыпайте муку, замешивая гладкое тесто.
  4. Разогрейте вафельницу до 200°C. На каждую вафлю выкладывайте столовую ложку теста и выпекайте до золотистого цвета (примерно 30 секунд).
  5. Сразу после выпекания сворачивайте горячие вафли в трубочки и наполняйте их сгущёнкой с орехами.

Советская выпечка всегда будет особенной частью кулинарного наследия и навсегда останется в наших сердцах. Попробуйте приготовить эти десерты в ближайшие выходные — хорошее настроение на ближайшее время обеспечено!

Забытые рецепты из СССР: 4 салата, которые вы обязательно должны приготовить
Забытые рецепты из СССР: 4 салата, которые вы обязательно должны приготовить
Обложка ©

ТАСС / Сергей Козлов

Сергей Трофимов
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