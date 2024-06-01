Каким СССР был на вкус: 5 простых, но таких вкусных рецептов советской выпечки
Давно вы готовили десерты из СССР? А ведь когда-то это были ваши любимые вкусняшки! Life.ru делится пятью вариантами, что можно испечь, и тем поднять себе настроение на несколько дней.
Советская выпечка — это целый пласт кулинарного наследия, пропитанный воспоминаниями о детстве, бабушкиных угощениях и семейных чаепитиях. В СССР вкусняшки из теста были популярны благодаря доступным и простым рецептам, которые могли освоить даже начинающие хозяйки. Сегодня мы вспомним те сладкие моменты и приготовим блюда по пяти рецептам, которые помогут вам вернуть вкус той эпохи.
Кольца с орехами: рецепт из СССР
Как приготовить кольца с орехами времён СССР — пошаговый рецепт. Фото © vkuhkne
Кольца с орехами были любимым лакомством многих советских детей и взрослых. Они часто украшали собой праздничные столы и становились главными звёздами чаепитий. Время прошло, но любовь к ореховым колечкам осталась неизменной. Давайте разбираться в рецепте!
Ингредиенты для колец с орехами:
- 200 г сливочного масла;
- 130 г мелкого сахара;
- 250 г муки;
- 1 яйцо;
- ¼ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- ½ пакетика ванильного сахара;
- 1 желток для смазки;
- 70 г орехов.
Пошаговый рецепт колец с орехами:
- Размягчите сливочное масло и смешайте его с сахаром до однородной массы.
- В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем и солью.
- Постепенно добавляйте муку в масляно-сахарную смесь, замешивая тесто.
- Вбейте яйцо и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
- Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины около 6–7 мм.
- Вырежьте кольца с помощью формочки для печенья или стакана.
- Выложите кольца на противень и отправьте в морозилку на 15 минут.
- Орехи мелко порубите и слегка поджарьте на сухой сковороде.
- Смажьте кольца взбитым желтком и обмакните в орехи.
- Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 минут до золотистого цвета.
Какой СССР на вкус: плюшки московские
Старинный рецепт самых вкусных московских плюшек — такие подавали в СССР. Фото © azbyka
Московские плюшки — это символ ребячества и домашних чаепитий. Мягкие и ароматные, они идеально подходят для утреннего чая или кофе. Давайте окунёмся в этот мир уюта и приготовим московские плюшки, которые напомнят, как приятно начинать день с ароматной выпечки.
Что понадобится для плюшек московских:
- 2 стакана пшеничной муки;
- 2 столовых ложки сахара;
- 3 столовых ложки сливочного масла;
- 3 яйца;
- 10 г дрожжей;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ стакана молока.
Для начинки:
- 1 яйцо для смазки;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г сахара.
Пошаговый рецепт московских плюшек:
- В небольшом количестве тёплого молока растворите дрожжи и оставьте на 10 минут.
- В миске взбейте яйца с солью и сахаром до образования пышной массы.
- Влейте яичную смесь в дрожжевую и добавьте половину муки, хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте оставшуюся муку, вымешивая тесто.
- В конце добавьте растопленное масло и ещё раз тщательно вымесите тесто.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для подъёма.
- Разделите тесто на небольшие шарики и раскатайте их в овальные лепёшки.
- Смажьте каждую лепёшку растопленным маслом и посыпьте сахаром.
- Сверните лепёшки рулетиками, сложите пополам и сделайте разрез на сгибе, формируя сердечки.
- Выложите плюшки на противень, смажьте взбитым яйцом и оставьте на 15 минут для расстойки.
- Выпекайте в разогретой до 230°C духовке около 15 минут до золотистой корочки.
Курабье — простой советский рецепт
Пошаговый рецепт курабье времён СССР — такие пекла ваша бабушка. Фото © 1000.menu
Курабье — это хрустящее печенье с нежным вкусом ванили. Сегодня мы предлагаем вам вновь окунуться в те времена и приготовить лакомство, которое наполнит дом приятными ароматами и напомнит о тёплых семейных встречах.
Продукты для курабье:
- 2 стакана муки;
- 200 г сливочного масла;
- 3 столовых ложки сахарной пудры;
- 1 яичный белок;
- 1 г ванильного сахара.
Как приготовить курабье со "вкусом СССР":
- Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до получения пышной массы.
- Добавьте яичный белок и продолжайте взбивать до однородности.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.
- Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "звёздочка".
- Выдавите тесто на противень, выстеленный пергаментом, формируя небольшие печенья.
- Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10–15 минут до лёгкого золотистого оттенка.
Слоёные трубочки с кремом — любимое советское лакомство
Как приготовить слоёные трубочки с кремом, как в СССР: простой пошаговый рецепт. Фото © carposting
Слоёные трубочки с кремом — это классический советский десерт, который любили и дети, и взрослые за нежный крем внутри хрустящего теста. Это лакомство часто подавали на праздниках и торжествах, и оно всегда вызывало восторг у гостей. Приступаем к приготовлению!
Ингредиенты для слоёных трубочек с кремом:
- 400 г слоёного теста;
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 60 мл воды.
Этапы приготовления слоёных трубочек с кремом:
- Разморозьте слоёное тесто и разогрейте духовку до 200°C.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм и нарежьте его на полоски шириной около 2 см.
- Намотайте полоски теста на металлические конусы для выпечки, слегка нахлёстывая края.
- Выложите конусы на противень и выпекайте около 15 минут до золотистого цвета.
- В это время приготовьте крем: в кастрюле смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите сироп около 4 минут.
- Взбейте белки до крепких пиков и постепенно влейте горячий сироп, продолжая взбивать до получения густого крема.
- Наполните остывшие трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.
Трубочки со сгущёнкой, как в СССР
Как приготовить советские трубочки со сгущёнкой в домашних условиях. Фото © carposting
Эти трубочки — настоящая классика советской кулинарии, которую обожали и дети, и взрослые. Насыщенный вкус варёной сгущёнки, дополненный хрустящими вафлями и ароматными орехами, создаёт идеальное сочетание. Давайте вместе приготовим этот удивительный десерт и насладимся его неповторимым вкусом.
Необходимые продукты для трубочек со сгущёнкой:
- 10 яиц;
- 300 г сахара;
- 500 г сливочного масла;
- 300 г муки;
- 2 банки сгущёнки;
- 200 г грецких орехов.
Трубочки со сгущёнкой, как в СССР: пошаговый рецепт
- Сварите сгущёнку в банках, погружённых в воду, на медленном огне в течение 3 часов. Важно, чтобы банки были полностью покрыты водой в процессе варки. Дайте остыть.
- Перелейте сгущёнку в миску и добавьте мелко порубленные орехи, тщательно перемешайте до однородности.
- Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси, затем постепенно всыпайте муку, замешивая гладкое тесто.
- Разогрейте вафельницу до 200°C. На каждую вафлю выкладывайте столовую ложку теста и выпекайте до золотистого цвета (примерно 30 секунд).
- Сразу после выпекания сворачивайте горячие вафли в трубочки и наполняйте их сгущёнкой с орехами.
Советская выпечка всегда будет особенной частью кулинарного наследия и навсегда останется в наших сердцах. Попробуйте приготовить эти десерты в ближайшие выходные — хорошее настроение на ближайшее время обеспечено!
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ТАСС / Сергей Козлов