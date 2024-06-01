Каким СССР был на вкус: 5 простых, но таких вкусных рецептов советской выпечки

Советская выпечка — это целый пласт кулинарного наследия, пропитанный воспоминаниями о детстве, бабушкиных угощениях и семейных чаепитиях. В СССР вкусняшки из теста были популярны благодаря доступным и простым рецептам, которые могли освоить даже начинающие хозяйки. Сегодня мы вспомним те сладкие моменты и приготовим блюда по пяти рецептам, которые помогут вам вернуть вкус той эпохи.

Кольца с орехами: рецепт из СССР

Как приготовить кольца с орехами времён СССР — пошаговый рецепт. Фото © vkuhkne

Кольца с орехами были любимым лакомством многих советских детей и взрослых. Они часто украшали собой праздничные столы и становились главными звёздами чаепитий. Время прошло, но любовь к ореховым колечкам осталась неизменной. Давайте разбираться в рецепте!

Ингредиенты для колец с орехами:

200 г сливочного масла;

130 г мелкого сахара;

250 г муки;

1 яйцо;

¼ чайной ложки соли;

½ чайной ложки разрыхлителя;

½ пакетика ванильного сахара;

1 желток для смазки;

70 г орехов.

Пошаговый рецепт колец с орехами:

Размягчите сливочное масло и смешайте его с сахаром до однородной массы. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем и солью. Постепенно добавляйте муку в масляно-сахарную смесь, замешивая тесто. Вбейте яйцо и ванильный сахар, тщательно перемешайте. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины около 6–7 мм. Вырежьте кольца с помощью формочки для печенья или стакана. Выложите кольца на противень и отправьте в морозилку на 15 минут. Орехи мелко порубите и слегка поджарьте на сухой сковороде. Смажьте кольца взбитым желтком и обмакните в орехи. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 минут до золотистого цвета.

Какой СССР на вкус: плюшки московские

Старинный рецепт самых вкусных московских плюшек — такие подавали в СССР. Фото © azbyka

Московские плюшки — это символ ребячества и домашних чаепитий. Мягкие и ароматные, они идеально подходят для утреннего чая или кофе. Давайте окунёмся в этот мир уюта и приготовим московские плюшки, которые напомнят, как приятно начинать день с ароматной выпечки.

Что понадобится для плюшек московских:

2 стакана пшеничной муки;

2 столовых ложки сахара;

3 столовых ложки сливочного масла;

3 яйца;

10 г дрожжей;

¼ чайной ложки соли;

¼ стакана молока. Для начинки: 1 яйцо для смазки;

50 г сливочного масла;

50 г сахара.

Пошаговый рецепт московских плюшек:

В небольшом количестве тёплого молока растворите дрожжи и оставьте на 10 минут. В миске взбейте яйца с солью и сахаром до образования пышной массы. Влейте яичную смесь в дрожжевую и добавьте половину муки, хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, вымешивая тесто. В конце добавьте растопленное масло и ещё раз тщательно вымесите тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для подъёма. Разделите тесто на небольшие шарики и раскатайте их в овальные лепёшки. Смажьте каждую лепёшку растопленным маслом и посыпьте сахаром. Сверните лепёшки рулетиками, сложите пополам и сделайте разрез на сгибе, формируя сердечки. Выложите плюшки на противень, смажьте взбитым яйцом и оставьте на 15 минут для расстойки. Выпекайте в разогретой до 230°C духовке около 15 минут до золотистой корочки.

Курабье — простой советский рецепт

Пошаговый рецепт курабье времён СССР — такие пекла ваша бабушка. Фото © 1000.menu

Курабье — это хрустящее печенье с нежным вкусом ванили. Сегодня мы предлагаем вам вновь окунуться в те времена и приготовить лакомство, которое наполнит дом приятными ароматами и напомнит о тёплых семейных встречах.

Продукты для курабье:

2 стакана муки;

200 г сливочного масла;

3 столовых ложки сахарной пудры;

1 яичный белок;

1 г ванильного сахара.

Как приготовить курабье со "вкусом СССР":

Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до получения пышной массы. Добавьте яичный белок и продолжайте взбивать до однородности. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "звёздочка". Выдавите тесто на противень, выстеленный пергаментом, формируя небольшие печенья. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10–15 минут до лёгкого золотистого оттенка.

Слоёные трубочки с кремом — любимое советское лакомство

Как приготовить слоёные трубочки с кремом, как в СССР: простой пошаговый рецепт. Фото © carposting

Слоёные трубочки с кремом — это классический советский десерт, который любили и дети, и взрослые за нежный крем внутри хрустящего теста. Это лакомство часто подавали на праздниках и торжествах, и оно всегда вызывало восторг у гостей. Приступаем к приготовлению!

Ингредиенты для слоёных трубочек с кремом:

400 г слоёного теста;

3 яйца;

150 г сахара;

60 мл воды.

Этапы приготовления слоёных трубочек с кремом:

Разморозьте слоёное тесто и разогрейте духовку до 200°C. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм и нарежьте его на полоски шириной около 2 см. Намотайте полоски теста на металлические конусы для выпечки, слегка нахлёстывая края. Выложите конусы на противень и выпекайте около 15 минут до золотистого цвета. В это время приготовьте крем: в кастрюле смешайте сахар и воду, доведите до кипения и варите сироп около 4 минут. Взбейте белки до крепких пиков и постепенно влейте горячий сироп, продолжая взбивать до получения густого крема. Наполните остывшие трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.

Трубочки со сгущёнкой, как в СССР

Как приготовить советские трубочки со сгущёнкой в домашних условиях. Фото © carposting

Эти трубочки — настоящая классика советской кулинарии, которую обожали и дети, и взрослые. Насыщенный вкус варёной сгущёнки, дополненный хрустящими вафлями и ароматными орехами, создаёт идеальное сочетание. Давайте вместе приготовим этот удивительный десерт и насладимся его неповторимым вкусом.

Необходимые продукты для трубочек со сгущёнкой:

10 яиц;

300 г сахара;

500 г сливочного масла;

300 г муки;

2 банки сгущёнки;

200 г грецких орехов.

Трубочки со сгущёнкой, как в СССР: пошаговый рецепт

Сварите сгущёнку в банках, погружённых в воду, на медленном огне в течение 3 часов. Важно, чтобы банки были полностью покрыты водой в процессе варки. Дайте остыть. Перелейте сгущёнку в миску и добавьте мелко порубленные орехи, тщательно перемешайте до однородности. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси, затем постепенно всыпайте муку, замешивая гладкое тесто. Разогрейте вафельницу до 200°C. На каждую вафлю выкладывайте столовую ложку теста и выпекайте до золотистого цвета (примерно 30 секунд). Сразу после выпекания сворачивайте горячие вафли в трубочки и наполняйте их сгущёнкой с орехами.