5 фраз, которые умные жёны никогда не говорят своим мужьям

Этих выражений лучше избегать в разговоре с супругами — иначе не оберёшься хлопот. Если вообще останется тот, с кем можно поругаться без последствий.

1. "Я в порядке"

Худшие фразы для ссоры с любимым человеком. Скажете их — и развод обеспечен. Фото © Unsplash / Artur Voznenko

Одной этой фразой можно убить любые отношения. Вот что на самом деле слышат мужья, когда вы её произносите: "Я тебе не доверяю".

"Ты всё равно меня не поймёшь".

"Ты сам должен всё понимать, не хочу тратить время на объяснения".

Быть откровенной не всегда легко, но попробовать просто необходимо. На длинной дистанции оно того точно стоит.

2. "Моя мама считает, что нам нужно..."

Женщины легко делятся своими переживаниями с родителями и друзьями. Но мужья, узнав об этом, могут почувствовать, что их предали. Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить проблемы с близкими. Но начинать всё же лучше с тех, кто ближе всего каждый день.

3. "Мне всё равно, что ты об этом думаешь"

Фразы, убивающие любовь в отношениях. Фото © Unsplash / engin akyurt

Фраза, с помощью которой жена демонстрирует своё превосходство. Предполагается, что муж нерешителен или вообще недееспособен. Желание контролировать и тем более доминировать может сыграть злую шутку. Если такое общение станет нормой, муж действительно возьмёт на себя роль тряпки. И рассчитывать на его поддержку в сложных ситуациях уже не придётся.

4. "Успокойся"

Что это значит на самом деле: "Ты не имеешь права испытывать такие чувства".

"Я не могу справиться с твоими эмоциями".

"Я хочу, чтобы разговор шёл на моих условиях".

Для тех, кто предпочитает избегать ссор, гнев близкого человека неприемлем. Они хотят просто снизить накал страстей, однако управление конфликтами начинается с признания каждой эмоции. Нужно научиться слышать партнёра, а не пропускать его мысли через собственные фильтры комфорта.

5. "Почему ты так делаешь?"

Какими фразами не бросаются умные женщины? Топ-5 словосочетаний, которые нужно выкинуть из лексикона, если хотите любви до гроба. Фото © Unsplash / charlesdeluvio