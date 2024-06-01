"Так сложились обстоятельства": Названы пять фраз, выдающих инфантильного мужчину

Если мужчина не желает брать на себя ответственность, он нередко начинает оправдывать свои неудачи или нарушенные обещания словами: "Так сложились обстоятельства". Этот человек никогда не признает, что виноват во всём сам, — таким он и останется в семейной жизни. Как распознать незрелого мужчину по его излюбленным фразам, рассказала "Вечерней Москве" психолог Ольга Романив.

"Сделай на своё усмотрение" из уст мужчины — следующий стоп-сигнал для его партнёрши. По словам специалиста, стремлением не ограничивать вас в свободе действий оправдывается нежелание оказывать помощь. Даже в ответ на прямые вопросы такой персонаж будет юлить, потому что не способен определиться и не хочет в случае промаха оказаться крайним.

Также незрелый мужчина всегда теряется в ситуации выбора: "Я пока не определился, куда поехать — на рыбалку или в горы" или "Я пока не определился с нашими чувствами, поэтому давай возьмем тайм-аут". При этом мужчина может очень долго "размышлять", но так и не прийти к окончательному решению.

Четвёртая фраза, выдающая ненадёжного спутника: "Сначала люди должны пожить для себя", если речь заходит о ребёнке. Психолог предупредила, что инфантильный мужчина воспринимает детей как угрозу своему спокойствию, потому что при их наличии ему автоматически придётся повзрослеть и взять на себя очень большую ответственность. Если на намёк партнёрши на продление рода мужчина начинает краснеть, бледнеть и предлагать подождать два-три года, значит, искать в нём надёжную опору не стоит.

"Я не смогу с этим справиться", — таким образом мужчина подталкивает свою половинку прийти на помощь, например выбрать ему подходящий под костюм галстук или приготовить омлет. Даже если поначалу бытовая неприспособленность избранника будет вас умилять, позже придёт понимание, что это обыкновенная манипуляция, рассчитанная на использование ресурсов других людей. Если усыновление партнёра не входит в ваши планы, не стоит взваливать все заботы на свои плечи, лучше ответить фразой: "У тебя всё получится, я в тебя верю".