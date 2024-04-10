Почему Евгений Онегин — красный флаг для отношений: Главные минусы мужчин младше 25 лет

Историю про трагичную любовь в романе в стихах "Евгений Онегин" с одноимённым главным героем знает каждый. Татьяна Ларина, наивная девушка из провинции, влюбилась в столичного сердцееда. Призналась ему в чувствах, но получила отказ. Однако спустя годы, когда Ларина уже была замужем за другим, Онегин вдруг осознаёт, что любил Татьяну. Но теперь она отказывает и пишет строки: "Я другому отдана, я буду век ему верна".

Был ли шанс у парочки построить здоровые отношения? Или Онегин — это пример того, с каким человеком не стоит и пытаться играть в любовь? Почему с ним не получилось бы прийти к гармонии никому и какие у Евгения главные минусы характера?

Главные недостатки характера главного героя из романа в стихах "Евгений Онегин"

Какие есть минусы в характере Онегина? Фото © Кадр из фильма "Онегин", режиссёр Марта Файнс, сценаристы Питер Эттедги, Майкл Игнатьефф, Александр Пушкин / Kinopoisk

Первый и, пожалуй, самый главный недостаток Евгения — эмоциональная незрелость. Следом психологи отмечают яркий и чрезмерный эгоизм, граничащий с эгоцентризмом. И также Онегин инфантилен, из-за чего в начале романа в стихах Пушкина он и отвергает Татьяну Ларину.

"Тогда он был способен слышать и понимать только свои потребности и обесценивать любые желания партнёрши. Чуть позже, после его отъезда из Давыдова, он впадает в экзистенциальный кризис, или хандру, оставшись одиноким, потому что, лелея всё время инфантилизм и эгоизм, достичь взаимности в отношениях всегда сложно. Так он остался одинок", — поясняет врач-психиатр Алексей Вилков.

Но почему, когда Онегин узнал про брак Татьяны, ему показалось, что он на самом деле в неё влюблён? Откуда взялась эта ностальгия и желание вернуть былое? Это чувство, по словам эксперта, не любовь, а только иллюзия. В Евгении заговорили эгоизм, зависть и сожаление, что не удалось быть с Татьяной тогда.

Не получилось бы у Онегина и Лариной построить счастливые и здоровые отношения ни тогда, ни сейчас, даже если бы девушка ответила взаимностью. Если судить по характеру Евгения, спустя время он снова разочаровался бы в Татьяне, впал в хандру, депрессию и в конце концов сказал бы, что просто ошибся.

Почему тяжело строить отношения с мужчинами младше 30 лет

Евгений Онегин и Татьяна Ларина — почему их любовь в любом случае была обречена на провал. Фото © Кадр из фильма "Онегин", режиссёр Марта Файнс, сценаристы Питер Эттедги, Майкл Игнатьефф, Александр Пушкин / Kinopoisk

Из-за характера Онегина, структуры его личности, эгоизма и желания жить только себе в угоду построить здоровые отношения не смог бы с ним никто. А такое поведение, как считает психотерапевт, не только особенность главного героя романа в стихах Пушкина, но и в целом мужчин младше 30 лет.

"Вечерней Москве" эксперт рассказывает следующее: "Такой тип мужчин встречается довольно часто, особенно в молодом возрасте, лет до 25–30. Они не хотят строить серьёзные отношения, потому что боятся потерять свою свободу. Но, когда видят, что их несостоявшаяся партнёрша находит взаимность с другим, у них возникают негативные эмоции: зависть или сожаление. Но это сожаление связано лишь с тем, что им не удалось соблазнить девушку и быть с ней рядом, потому что она выбрала другого. Здесь нет места искренности и чувствам".