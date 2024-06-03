Любили друг друга и в прошлой жизни: только избранные ответят "да" на все 7 признаков

Реинкарнация любви — это идея, что два человека могут встретиться в разных жизнях и снова стать друг другу партнёрами. Это представление связано с верой в переселение душ, которые всё помнят и только меняют свои физические оболочки, то есть тела. То есть у каждого есть возможность в последующих жизнях снова встретиться со своей второй половинкой.

Согласно этой концепции люди, которые были связаны глубокой любовью в предыдущих жизнях, могут снова найти друг друга в иных воплощениях, возобновить отношения в новых телах. И существует даже ряд признаков, намекающих, что вы встретили свою любовь из прошлой жизни.

1. Чувство, будто 100 лет знакомы

Признаки, что вы повстречали любовь из прошлой жизни. Фото © Шедеврум

Если верить эзотерикам, то, встретив свою любовь из прошлой жизни, вы это поймёте. Ведь вне зависимости от времени общения уже сразу у вас будет ощущение, что этого человека вы знаете давно. Именно такое чувство и называют любовью с первого взгляда и любят показывать в мелодрамах. Но она вполне реальна и в жизни.

2. У вас глубокая связь

Ещё одним признаком, что вы с человеком уже как минимум встречались в прошлых воплощениях, а как максимум любили друг друга, является то, что у вас практически сразу возникает глубокая духовная связь. Вы чувствуете, что ему или ей не нужно ничего долго объяснять, ведь человек прекрасно понимает вас с полуслова, словно читает мысли… или очень давно вас знает.

3. Яркие бурлящие эмоции

7 отличительных черт идеальной любви, которая была в ваших прошлых воплощениях. Фото © Шедеврум

Когда вы встречаетесь с любовью из своих прошлых воплощений, то становитесь как бы целыми. Поэтому нередко у возлюбленных возникают сильные эмоции, которые кажутся им знакомыми и привычными. Мир начинает играть яркими красками, появляются счастье и вдохновение. Кажется, что человек вас пробудил ото сна и вот только сейчас вы начинаете по-настоящему жить.

4. Синхронность

Понять, что вы встретили любовь из прошлой жизни, можно и по ещё одному признаку — идеальному таймингу. Кажется, что вы предугадываете действия друг друга, а ваши расписания идеально совпадают. Не бывает проблем с нехваткой времени для встреч: словно по волшебству, именно в нужное время вы оба оказываетесь свободными и тянетесь друг навстречу другу.

5. Понимание на ином уровне

Можно ли встретить любовь из прошлой жизни? Проверьте отношения по этим признакам. Фото © Шедеврум

Даже если вы только что познакомились, партнёр, которого вы любили в своих прошлых воплощениях, не растерял навыков слышать вас и понимать. Этому человеку не нужно что-то доказывать и долго объяснять, ведь он будто уже знает, как вы мыслите и что хотите ему сказать. Он, конечно, не обязан во всём с вами соглашаться, но понимать намерения и мотивацию будет молниеносно.

6. Непреодолимое влечение

Когда вы повстречаете любовь из прошлой жизни, вы уже не сможете просто пройти мимо. Вас будет тянуть друг к другу так сильно, словно вы магниты. И все остальные люди вокруг вдруг померкнут, к ним потеряется интерес.

7. Внутренние ощущения

Как понять, что ваша любовь предрешена небесами? 7 признаков, что в прошлых жизнях вы тоже были вместе. Фото © Шедеврум