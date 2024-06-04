10 обнимательных питомцев, хозяева которых явно экономят на психологе

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

"Ну что может быть лучше кошачьих нежностей?" — Silentmuto.

Фото © Reddit / Silentmuto

"Нет ничего лучше, чем начать день с объятий!" — Nelda-A-Ray.

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"Хорошо, Reddit, пора наконец-то познакомиться с Уиллоу. 12 лет каждодневных объятий", — ehleesi.

Фото © Reddit / ehleesi

"Моя кошка обнимает мою руку хвостом, когда я её глажу", — WHowesenberg.

Фото © Reddit / WHowesenberg

"Эта киса обожает обнимашки со мной. Приходит вот так спать каждую ночь после ужина", — dontwannasubscribe.

Фото © Reddit / dontwannasubscribe

Фото © Reddit / JimmyChess

"Можно смело заявить, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.

Фото © Reddit / Holmeslice1123

"Посмотрите, как киса обнимает папину ногу, и это так мило", — M3m3queen69.

Фото © Reddit / M3m3queen69

"Пёсель так обрадовался, когда я вернулся домой, что "обнял" меня!" — Basicallyinfinite.