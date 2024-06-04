10 обнимательных питомцев, хозяева которых явно экономят на психологе
Если вы когда-либо сомневались, что животные могут быть настоящими психологами, эти кадры развеют все раздумья. Собрали 10 самых обнимательных питомцев, которые заставят вас улыбаться и, возможно, даже немного завидовать их хозяевам.
"Обнимашки!" — bijoutherussianblue.
Фото © Reddit / bijoutherussianblue
"Ну что может быть лучше кошачьих нежностей?" — Silentmuto.
Фото © Reddit / Silentmuto
"Нет ничего лучше, чем начать день с объятий!" — Nelda-A-Ray.
Фото © Reddit / Nelda-A-Ray
"Хорошо, Reddit, пора наконец-то познакомиться с Уиллоу. 12 лет каждодневных объятий", — ehleesi.
Фото © Reddit / ehleesi
"Моя кошка обнимает мою руку хвостом, когда я её глажу", — WHowesenberg.
Фото © Reddit / WHowesenberg
"Эта киса обожает обнимашки со мной. Приходит вот так спать каждую ночь после ужина", — dontwannasubscribe.
Фото © Reddit / dontwannasubscribe
"Капибарья любовь", — JimmyChess.
Фото © Reddit / JimmyChess
"Можно смело заявить, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.
Фото © Reddit / Holmeslice1123
"Посмотрите, как киса обнимает папину ногу, и это так мило", — M3m3queen69.
Фото © Reddit / M3m3queen69
"Пёсель так обрадовался, когда я вернулся домой, что "обнял" меня!" — Basicallyinfinite.
Фото © Reddit / Basicallyinfinite
Reddit / Nelda-A-Ray, JimmyChess