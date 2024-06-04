Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 05:00

10 обнимательных питомцев, хозяева которых явно экономят на психологе

Если вы когда-либо сомневались, что животные могут быть настоящими психологами, эти кадры развеют все раздумья. Собрали 10 самых обнимательных питомцев, которые заставят вас улыбаться и, возможно, даже немного завидовать их хозяевам.

"Обнимашки!" bijoutherussianblue.

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

Фото © Reddit / bijoutherussianblue

"Ну что может быть лучше кошачьих нежностей?" Silentmuto.

Фото © Reddit / Silentmuto

Фото © Reddit / Silentmuto

"Нет ничего лучше, чем начать день с объятий!" Nelda-A-Ray.

Фото © Reddit / Nelda-A-Ray

Фото © Reddit / Nelda-A-Ray

"Хорошо, Reddit, пора наконец-то познакомиться с Уиллоу. 12 лет каждодневных объятий", — ehleesi.

Фото © Reddit / ehleesi

Фото © Reddit / ehleesi

"Моя кошка обнимает мою руку хвостом, когда я её глажу", — WHowesenberg.

Фото © Reddit / WHowesenberg

Фото © Reddit / WHowesenberg

"Эта киса обожает обнимашки со мной. Приходит вот так спать каждую ночь после ужина", — dontwannasubscribe.

Фото © Reddit / dontwannasubscribe

Фото © Reddit / dontwannasubscribe

"Капибарья любовь", — JimmyChess.

Фото © Reddit / JimmyChess

Фото © Reddit / JimmyChess

"Можно смело заявить, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.

Фото © Reddit / Holmeslice1123

Фото © Reddit / Holmeslice1123

"Посмотрите, как киса обнимает папину ногу, и это так мило", — M3m3queen69.

Фото © Reddit / M3m3queen69

Фото © Reddit / M3m3queen69

"Пёсель так обрадовался, когда я вернулся домой, что "обнял" меня!" Basicallyinfinite.

Фото © Reddit / Basicallyinfinite

Фото © Reddit / Basicallyinfinite

Не заводите котеек одной из этих 5 пород, ведь они живут очень мало
Не заводите котеек одной из этих 5 пород, ведь они живут очень мало
Обложка ©

Reddit / Nelda-A-Ray, JimmyChess

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Отношения / Психология
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров